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Antalya-Alanya Otoyolu'nda büyük ilerleme! Yolculuk 40 dakikaya düşecek

Antalya-Alanya Otoyolu'nda çalışmalar hız kesmeden sürerken tünellerde yüzde 80, viyadüklerde yüzde 50, toprak işlerinde ise yüzde 45 seviyesine ulaşıldı. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla saatler süren yolculuğun 35-40 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Antalya-Alanya Otoyolu'nda büyük ilerleme! Yolculuk 40 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun inşasında önemli aşama kaydedildiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların sözleşmede öngörülen takvimin önünde ilerlediğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla saatler süren yolculuğun 35-40 dakikaya kadar düşeceğini ifade etti.

Antalya-Alanya Otoyolu nda büyük ilerleme! Yolculuk 40 dakikaya düşecek 1

TÜNELLERDE YÜZDE 80 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Uraloğlu, inşası devam eden T2 ve T3 tünellerinde de incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğundaki projenin 84 kilometresinin ana gövde ve bağlantı yollarından oluştuğunu belirtti. Sahanın neredeyse tamamında çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, mevcut ilerlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz."

Antalya-Alanya Otoyolu nda büyük ilerleme! Yolculuk 40 dakikaya düşecek 2

OTOYOL İÇİN HEDEF EKİM 2028

Projenin tamamlanma takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, sözleşmede bitiş tarihi olarak Ekim 2028'in hedeflendiğini açıkladı. Çalışmaların mevcut durumda sözleşmede öngörülen sürenin önünde ilerlediğini vurgulayan Uraloğlu, bitiş tarihinin daha erkene alınabileceğinin sinyalini verdi.

Antalya-Alanya Otoyolu nda büyük ilerleme! Yolculuk 40 dakikaya düşecek 3

Uraloğlu, bu yılki kış şartları ve bahar dönemindeki hava koşullarının değerlendirilmesinin ardından projenin ne kadar erkene çekilebileceğinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Proje ile saatler süren trafiği uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içinde geçmiş olacağız. Antalya'mıza sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz. Projenin bir ucu ilerleyen zamanda da Mersin'e gidecek."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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