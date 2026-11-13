Bitcoin'de sert düşüş! 70 bin doların altına geriledi

Kripto para piyasasında satış baskısı arttı. ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla Bitcoin 70 bin doların altına geriledi. Yaklaşık üç ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin'deki düşüş diğer kripto paralara da yayıldı.

Dört saat içinde 622 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken, Ethereum da 2 bin dolar seviyesinin altına indi.

SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDEN BİRİNİ GÖRDÜ

Bitcoin, 68 bin 416,76 dolara kadar düşerek son üç ayın en düşük seviyelerinden birini gördü. Kripto para, önceki güne kıyasla yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek 68 bin 612 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin’de ay başından itibaren yaşanan değer kaybı yüzde 11’e yaklaşırken, yıl başından bu yana gerileme yüzde 21,6’ya ulaştı.

Düşüşün hız kazanmasında, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması etkili oldu. Enflasyondaki yükselişin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni faiz artırımlarına gidebileceği yönündeki beklentiler güçlendi. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, piyasadaki sert geri çekilmenin temelinde türev piyasalardaki kaldıraçlı pozisyonların zorunlu olarak kapatılmasının yattığını belirtiyor.

622 MİLYON DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

CoinGlass verilerine göre, kripto para borsalarında yalnızca dört saat içerisinde toplam 622 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon kapatıldı.

Tasfiye edilen pozisyonların 549 milyon dolarlık kısmını, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Fiyatların düşeceği öngörüsüyle işlem yapan yatırımcıların kısa pozisyonlarında ise 72,46 milyon dolarlık tasfiye yaşandı.

Uzun pozisyonlardaki tasfiyelerin belirgin biçimde öne çıkması, satış baskısının özellikle yükseliş beklentisiyle kaldıraçlı işlem açan yatırımcıları etkilediğine işaret etti.



ETHEREUM 2 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Bitcoin’de başlayan değer kaybı diğer kripto varlıklara da yansıdı. Piyasanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, yatırımcıların yakından izlediği 2 bin dolar eşiğinin altına düşerek yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. Yükselen tahvil faizleri, Fed yetkililerinin faiz artışına yönelik açıklamaları ve kripto sektörüne yönelik denetimlerin sıkılaşabileceği endişesi de düşüşü hızlandırdı