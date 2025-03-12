Bakan Uraloğlu bayram öncesi vatandaşlara duyurdu: Aileler %40 indirimli yolculuk! Tarih de belli oldu

Zorunlu olmayan uygulamayla firmalara yüzde 40’a kadar indirim yapma imkanı sağlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu; otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecekleri bilgisini paylaştı.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN AYNI SOYAD ŞART

İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşların görevlilere aynı soyadını taşıdıklarını ibraz etmeleri gerekiyor. Aile olduklarını kanıtlayan belge yeterli olacak.

YENİ DÜZENLEME 17 MART PAZARTESİ BAŞLIYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti. Bakanlık oluruyla düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin 17 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanabileceğini bildirdi.

"YÜZDE 40 İNDİRİM YAPMA OLANAĞI SAĞLADIK"

Söz konusu düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek. Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak.” dedi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.”