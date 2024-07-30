FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek

30.07.2024 12:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki otoyol projesinin şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, seyahat süresindeki kısalmaya dikkat çekerek "Yolun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin şantiyesini ziyaret etti. Vali Ali Hamza Pehlivan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in eşlik ettiği Uraloğlu, projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

"BURASI 53 KİLOMETRELİK BİR YOL"

Uraloğlu, incelemesinin ardından gazetecilere, otoyolun yaklaşık 10. kilometresindeki şantiyede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Trafiğin rahatlatılacağını dile getiren Uraloğlu, "Burası 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantılı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız." dedi.

3

"YOL 3 GİDİŞ 3 GELİŞ ŞERİTLİ"

Uraloğlu, seyahat süresinin kısalacağını vurgulayarak, "40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu, tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Nerden bakarsınız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş şeritli projelendirdiğimiz bir yol. Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje." dedi.

"3 YILDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılmasının planlandığını anımsatan Uraloğlu, iki projenin turizme katkısına değindi. Uraloğlu, yol için sahada 1330 personel ve 204 iş makinesinin çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 300'ün üzerine hatta 500'lere yaklaşacak. Personelimiz de 3 bine çıkacak. Burada koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Onlardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 100'e yaklaştırarak burayı inşallah kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmazsa burayı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bitirerek peyderpey Mersin'imizin, bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek?
Anahtar Kelimeler:
Mersin otoyol Abdulkadir Uraloğlu
En Çok Okunan Haberler
Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Kredi kartında istenilen oldu!

Kredi kartında istenilen oldu!

Emekli olmak için yeni yılı beklemeyin!

Emekli olmak için yeni yılı beklemeyin!

Market raflarında yeni dönem! Peynire düzenleme geliyor! Bundan sonra...

Market raflarında yeni dönem! Peynire düzenleme geliyor! Bundan sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.