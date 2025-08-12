FİNANS

Bakan Uraloğlu duyurdu: Tamamlandığında Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda üstyapı imalatlarının devam ettiğini belirterek, projenin tamamlandığında yılda 2 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olacağını vurguladı.

Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlandığında Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini açıkladı.

3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a ise 47 kilometre mesafede, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edilen havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı. Uraloğlu,

“3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık.” dedi.
"YILDA 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTEYE ULAŞACAK"

Devam eden üstyapı işlerine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

