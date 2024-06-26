FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A'nın fırlatma testleri son aşamasında!

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A'nın fırlatma testleri son aşamasında!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatma testleri son aşamasına geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Mevcut proje takvimine göre temmuzun ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu SpaceX firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlanıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A'nın fırlatma testleri son aşamasında!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın Amerika'nın Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma öncesi testlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ülkemizin en büyük AR-GE projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun ilerliyor" değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın testleri ve fırlatılma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Uydunun ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX tesislerinde fırlatma gününü beklediğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A'nın entegrasyon ve testlerinin, 10 yıllık süreçte Türksat ve TUSAŞ işbirliğiyle Türkiye'ye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini hatırlattı. Uraloğlu, Türksat 6A'yı, Türksat'ın yanı sıra TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve C2Tech'in katkılarıyla en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini bildirdi.

TESTLER TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Uraloğlu, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacak ve mevcut kapasiteyi artıracak Türksat 6A'nın 6 Haziran'da SpaceX tesislerine ulaştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Nakliye işlemlerinin tamamlanması sonrasında başlatılan fırlatma aşaması testleri de tamamlanma aşamasına geldi. Mevcut proje takvimine göre temmuzun ikinci haftasının başında Türksat 6A uydumuzu SpaceX firmasının Falcon 9 tip roketiyle uzaya göndermeyi planlanıyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ülkemizin en büyük AR-GE projesinde son aşamaya geldik ve her şey takvime uygun olarak ilerliyor."

"ÜRETİLEN PARÇALAR FARKLI GÖREV YÜKLERİNE SAHİP UYDULARDA KULLANILABİLECEK"

Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu platformunun geliştirilmiş olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Uydumuzun yerli ve milli olarak üretilen her parçası uydu deneyimi kazanmış olacak. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, UZAY YARIŞINDA YENİ BİR DÖNEME GİRECEK"

Uraloğlu, özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesinin ve uzay sektöründe dışa bağımlığın azalmasının güvenlik açısından da büyük önemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir haberleşme uydusu yaklaşık 250 milyon dolar. Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek."

(AA)


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yetki verildi: Vakıfbank'ta yurt dışı borçlanma hazırlığıYetki verildi: Vakıfbank'ta yurt dışı borçlanma hazırlığı
"Borcu yoktur" yazısı almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı!"Borcu yoktur" yazısı almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı!
TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttıTÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Anahtar Kelimeler:
Uydu ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
En Çok Okunan Haberler
Lise müdür yardımcısına korkunç infaz!

Lise müdür yardımcısına korkunç infaz!

Sanal bahisçilere 31 ilde operasyon! 275 kişi yakalandı: 550 milyon liralarına el konuldu

Sanal bahisçilere 31 ilde operasyon! 275 kişi yakalandı: 550 milyon liralarına el konuldu

1 Temmuz’dan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Temmuz’dan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Sıfır otomobilde 7 Temmuz kararı ertelendi

Sıfır otomobilde 7 Temmuz kararı ertelendi

Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi o iki isim oldu

Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi o iki isim oldu

AYM’den emekliler için karar! 14 Haziran’dan itibaren geçerli oldu

AYM’den emekliler için karar! 14 Haziran’dan itibaren geçerli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.