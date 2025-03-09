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Bakan Uraloğlu duyurdu! Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor

09.03.2025 15:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin Tahran'dan bugün hareket edeceğini, Van'dan ilk seferin de yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İran'la yapılan görüşmeler neticesinde Van-Tahran yolcu treninin seferlerine yeniden başlaması kararı alındığını anımsattı.

Türkiye ile İran arasındaki demir yolu işbirliğinin, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlamasının hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendireceğini ifade etti.

HAFTADA İKİ KEZ KARŞILIKLI SEFERLER DÜZENLENECEK

Uraloğlu, İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek trenin, 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluştuğunu ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu tren, bugün Tahran'dan hareket edecek. Van'dan Tahran'a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacak. Van-Tahran yolcu treni, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, pazartesi ve perşembe günleri de Van'dan hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecek."

2019-2020 DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 10 BİN YOLCU TAŞIDI

Van-Tahran yolcu treninin, çalıştığı 2019 ve 2020 yıllarında Kovid-19 salgın nedeniyle ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Tahran tren
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