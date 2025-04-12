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Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı için açıklama: 'Pist sayısını 5'e çıkaracağız' 2026'da yeni düzenleme geliyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 12:39
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya şirketleri ile görüştüklerini ifade ederek yaş sınırları ile ilgili açıklamada bulunurken aynı zamanda ulaşım ile ilgili yeni gelişmeler hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...

Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı için açıklama: 'Pist sayısını 5'e çıkaracağız' 2026'da yeni düzenleme geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında ulaşımdan sosyal medyaya yönelik yaş sınırlamasına kadar açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu'nun CNNTÜRK ekranlarında yaptığı açıklamalarda önemli detaylara değindi. Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı için, "35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık" sözlerini kullandı. İç ve dış hatlar terminalinin yapıldığını ifade eden Uraloğlu, kapasiteyi 82 milyona çıkardıklarını ifade etti.
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KAPASİTE ARTIRILDI

İstanbul Havalimanı için de konuşan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur, burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu. Tören yoğunluğu var, Salı günü kullanılacak" dedi.

Kapasitenin arttırıldığını ifade den Uraloğlu, "İç hatlarda 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye, dış hatlarda 90 binden 224 bin metrekareye kapasiteyi çıkardık. Bir devlet konukevi yaptık. Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. VIP çıkışının orada konukevi. Bu sadece iç mekanları rahatlatmak değil, son zamanlarda yapılan binalar akıllı binalar, otomasyon, ısı yönetimi var. Gelen misafirlerin hızlı şekilde giriş çıkışlarını sağlamak için 1960 olan araç parkını 7200'e çıkardık" dedi.
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TANKER TRAFİĞİ ORTADAN KALKTI

Havalimanında tanker trafiğinin olmadığının altını çizen Uraloğlu, "Deniz limanından akaryakıt ikmali için yıllık 60 bin tanker havalimanına geliyordu, 29 km'lik boru hattıyla kaldırdık, havalimanına tanker trafiği yok. Güvenlik ve egzoz emisyonu açısından önemli" şeklinde konuştu.

2026'DA YENİ DÜZENLEME KAPIDA!

Havacılık ile ilgili yeni düzenlemelerden bahseden Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Hava kampüsleri diyoruz. Serbest iniş ve kalkışların yapılabileceği kampüsler olacak. Özel jetler, eğitim uçakları, acil durumda müdahale uçaklarının kullanacağı kampüsler olacak. 9 civarında noktada düşünüyoruz. Antalya ve Niğde'yi düşünüyoruz ilk etapta. Akdeniz yangın riskinin yüksek olduğu yerlerden biri. Yoğun hava aracı kullandığımız dönemlerde hava trafiği etkileniyor. Alternatif kampüs kurarsak mevcut hava trafiğini etkilememiş oluruz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sene bu konuda adım atmış oluruz"

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Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı hakkında konuşan Uraloğlu, 10 milyon kapasitenin olduğunun altını çizdi ve, "Antalya'ya biraz önce gelip havalimanında çok beklememelerini istediğimizi söyledik. Alanya'ya gidilecekse 3-4 saatte gidiliyor. Antalya-Alanya otoyolunun inşaatına başladık 1 saatte gidilecek. Kemer tarafından gidilirken trafik yoğunluğu olan kavşakları köprülü kavşaklara çeviriyoruz. Kuzeye doğru açılan bölünmüş yolları bitirmiştik. Konya-Antalya arasında Demirkapı Tüneli'ni bitirmiştik. Karayolu halen kapıdan kapıya ulaşım sağlayan tek ulaşım modu ve kıymetli. Onu da bütünleştirici anlamda yatırım yapmaya devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.

"PİST SAYISINI 5'E ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul Havalimanına 110 civarında farklı uçak firmasının seyahet ettiğini hatırlatan Uraloğlu, ABD'nin kendi iç pazarının olduğunu ifade ederek, İstanbul Havalimanı için daha fazla piste ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Pistlerimizi 5'e çıkaracağız. Altyapı yatırımları pahalı ve maksimum şekilde kullanmamız lazım. 3 pist var İGA'da şu an ikisine aynı anda uçak inip kalkıyor. ABD'den sonra dünyada ilk defa 17 Nisan'dan itibaren 3'lü uçak kombinasyonunu sağlayacağız. Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek"

Atatürk Havalimanı'nda kış aylarında 80, yaz aylarında 130 uçuşun yapıldığını ifade eden Uraloğlu, Atatürk Havalimanı'nın Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını söyleyerek, "Orada Sanayi Bakanlığı'yla yürüttüğümüz terminal binalarında silikon vadisini hayata geçireceğiz" dedi.

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SABİHA GÖKÇEN İÇİN YENİ TERMİNALİN SÜRESİ UZADI

Sabiha Gökçen için yeni terminalin Mayıs ayına yetişmeyeceğini belirten Uraloğlu, şunları sözlerine ekledi:

"Öngördüğümüzün üzerinde iş çıktı. Biz mevcut havalimanında düzenlemeler yaparak orada rahatlama elde etmiş olduk. Yeni terminal açısından mevcut işletmeciyle görüşülüyor. Başlandıktan sonra ihalenin 2 yıl içinde olacağı düşünülüyor. SSB'nin işlettiği bir havalimanı. Mayıs içinde netleştirmiş olacağız. Yeni terminal yapılması, yatırımlar yapılması sözleşmenin revizesi gerekebilir. Mevcut işletmeciyle görüşüyoruz.

Esenboğa'da tek pist yeterli değil, üçüncü pisti yaptık. Bazılarını bakıma alacağız. Kuleyi yaptık, pistleri iyi görsün diye, bu ay içerisinde bitirip açılışını yapabileceğiz. Ankara'yı yurt dışı uçuşlarda aktif hale getirelim istiyoruz"

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HAVALİMANLARDAKİ YEME-İÇME FİYATLARI...

Havalimanlarındaki yeme-içme fiyatlarına da değinen Uraloğlu, "Asgari insani ihtiyaçlar konusunda su ve çorba imkanının makul fiyatlarda sunulması için gerekli denetimleri yapıyoruz. Serbest piyasa şartlarına göre hareket ediliyor. İstanbul Havalimanı'nda su bedava" cümlelerini kurdu.

İstanbul-Ankara arasındaki yüksek hızlı tern için güzergah tespitlerinin yapılmaya başladığını söyleyen Uraloğlu, "Büyük işler iddiayla gerçekleşir. Ankara-İstanbul arasında YHT 4 saat 20 dakikada gidiyor. Bilecik tarafındaki tünel bitince 3 saat 40 dakikaya indirmiş olacağız. Süper hızlı tren projesi başladı. Güzergah tespitlerini yapıyoruz, 350 km hızla seyredebilecek. Böyle bir projenin çalışmaları bugünden itibaren 2 yıl sürer, bunun yapımı 6-7 yıl sürerse 2034'lerde böyle bir proje hayata geçirilebilir" sözlerini sarf etti.

SOSYAL-MEDYA

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili de bilgi veren Uraoğlu, "Sosyal medya platformları Türkiye'de dünyada sıralamada 5-6'ncı sıralarda kullanıyoruz. Biz şunu tartıştık, 13-16 yaş noktasında Aile Bakanlığı'yla şu kanaate vardık, 13 yaş altındakiler için hesap açılmasın, 13-16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun. Sosyal medya platformlarıyla da diyalog halindeydik. META'nın bu kararı almasında etkimiz olduğumuzu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

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11 BİNİN ÜZERİNDE İSTASYON VAR!

Elektrikli araçların sarj bölgeleri için Uraloğlu, "Elektrikli otomobillere ilgi var. Yakıt ve bakım anlamında daha ekonomik. Bizim şu anda Türkiye'de 11 binin üzerinde şarj istasyonumuzun olduğunu söyleyebilirim. 24-25 bin soket olduğunu söyleyebilirim. Şu an için bir problem yok, bunun sürekli geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı pist Abdulkadir Uraloğlu
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