Bakan Uraloğlu'ndan Orta Koridor açıklaması! 2 kat daha hızlı 4 kat daha ekonomik 'Ticaret omurgası oluyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor’un denizyoluna göre iki kat daha hızlı, havayolundan dört kat daha ekonomik olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz, Çin’den çıkan yükün Avrupa’ya demiryolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor’un stratejik önemine ve kazanımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Orta Koridor’da planlanan yatırımlar tamamlandığında taşıma süresinin ciddi şekilde azalacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu üzerinden 45 gün sürüyor. Ancak Orta Koridor’daki çalışmalar tamamlandığında bu süre 15 güne düşecek.” açıklamasında bulundu.



4 KAT DAHA EKONOMİK

Uraloğlu, Orta Koridor’un, denizyoluna kıyasla iki kat daha hızlı, havayoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik olduğunun altını çizdi. “Ülkemiz, Çin’den çıkan yükün Avrupa’ya demiryolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor.” dedi.

75 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor’un demiryolu üzerinden yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi taşıdığını belirterek, bu güzergâhın yalnızca Türkiye’nin değil, bölge ülkelerinin ekonomik refahına da doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız yatırımlar ve projeler neticesinde Orta Koridor üzerinden yıllık 6,5 milyon ton yük taşımayı bekliyoruz.” şeklinde konuştu.



10 YILLIK PROJEKSİYONDA ÜRETİME ETKİSİ 114 MİLYAR DOLAR

Yalnızca Türkiye için değil, güzergâh üzerindeki tüm ülkeler için önemli kazanımlar sunacağını da belirten Uraloğlu, Orta Koridor’un, 10 yıllık projeksiyonda üretime etkisinin 114 milyar dolar, doğrudan ve dolaylı olarak yıllık ortalama istihdama etkisinin ise 144 bin 126 kişi olarak hesapladıklarını belirtti.