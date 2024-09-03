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THY ve Ajet için açıklama geldi! Özelleştirme iddiaları gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu duyurdu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.09.2024 15:04
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son zamanlarda medyaya yansıyan THY ve Ajet'in özelleştirilmesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, "THY zaten dünyada marka. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, gerçekten çok çok kıymetli" diyerek çıkan haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

THY ve Ajet için açıklama geldi! Özelleştirme iddiaları gündem olmuştu: Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları ve Ajet'in özelleştirilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Bloomberg'e katılan Uraloğlu, Ajet’in THY bünyesinden ayrılmasının, şirketin daha rekabetçi bir yapıya sahip olması için gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, “THY zaten dünyada marka. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, gerçekten çok çok kıymetli. THY ile ilgili hiçbirimizin bir soru işareti yok. Çok net söylüyorum. Ajet’in THY’den ayrılması, yeni bir kamu şirketi haline gelmesi ise ‘low cost’ dediğimiz alt seviyedeki rekabet gücünü artırarak büyümesi noktasında alınmış olan bir karardır. Onun da satılmasıyla bir gündem yok. O kamu şirketi olarak devam ediyor. Şu an Türkiye’nin bizim bakanlığımızın gündeminde çok net bir şekilde olmadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
thy Abdulkadir Uraloğlu
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