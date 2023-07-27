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Bakan Uraloğlu, Van'da GES açılışı yaptı

27.07.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da Karayolları tarafından yapılan GES (Güneş Enerji Santrali) açılış törenine katıldı. Uraloğlu, "Santralimiz, Türkiye'de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi santrali. Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanması garanti altına alındı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Van'da GES açılışı yaptı

Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 16,3 kilometrelik Yeniköprü-Yüksekova yolu üzerinde yapımına 2019'da başlanan 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli ile Van-Başkale kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, yapımı devam eden 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin ışık görme törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, geceyi Van'da geçirdi. Sabah saatlerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, belediye başkanları ve kurum amirleri ile birlikte Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Uraloğlu, daha sonra Karayolları yerleşkesine kurulan GES açılış törenine katıldı.

'BÖLÜNMÜŞ YOLU 583 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmasında yaptıkları yatırımlara değinerek, bugüne kadar Van'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yatırımları için 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarını söyledi. Uraloğlu, 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yolu da 583 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Karayolları Genel Enerji Performansı (EPS) yöntemiyle Türkiye'de ilk defa kamu tarafından ihale edilen yöntemle Karayolları tarafından yapılan GES projesine değinen Uraloğlu, İzmir'den sonra ikinci GES projesini tamamlayarak hizmete sunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Günümüzde atmosfere ve çevreye zarar vermeyen, ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hızla artmaktadır. Bu bilinçle ilk olarak 2017 yılı Aralık ayında İzmir'de Güneş Enerjisi Santrali'ni kullanıma aldık. Bugün de Van 11'inci Bölge Müdürlüğü'müz sorumluluğundaki 2'nci Güneş Enerjisi Santrali projesini tamamlayarak hizmete sunuyoruz. 100 bin metrekare alan üzerine kurulan santralimiz; 5 adet trafo, 45 adet inverter, 10 bin 400 adet panelden oluşuyor. Ayrıca 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. İşletme süresi boyunca en az yüzde 70 verimle çalışacak. Sözleşme süresi sonunda en az yüzde 70 verimle çalışır halde idaremize devredilecektir. Santralimiz, Türkiye'de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk Güneş Enerjisi Santrali. Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanması garanti altına alındı. Böylece; sözleşme süresi boyunca hem yapım hem de işletme giderleri için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Projemizde herhangi bir kamu bütçesi kullanmadık. 14 yıllık işletme süresi boyunca güncel enerji fiyatı üzerinden Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'müzün enerji harcamalarında yüzde 13 indirim uygulanacak. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren de bedelsiz olarak Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'müze devredilecek ve kurumumuza bağlı bütün birimlerin tüm enerji ihtiyacı herhangi bir bedel ödemeksizin buradan karşılanacak."

'YAŞANABİLİR, TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAYI HEDEFLİYORUZ'

Uraloğlu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalıştıklarını da belirterek, "Ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarımızla, yarınlarımıza yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan pek çok projeye imza atıyoruz. Kara yolu güzergahlarındaki yapım çalışmalarında yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde, onların hayatlarını tehlikeye sokmamak için alınabilecek en uygun önlem olarak 'ekolojik köprüler' inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy'de ekolojik köprüyü hayata geçirdik. Türkiye'de, yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş 'İlk Yaban Hayatı Köprüsü'. Gülek Boğazı ile Akdeniz'i bağlayan Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun 30'uncu kilometresinde 'Orman Ekosistem Köprüsü' adıyla inşa ettik. Tarihi dokuları bozmamak adına; Menemen- Aliağa- Çandarlı Projesi'nin temas ettiği tarihi Larisa kentinin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermemek için, bölgeye tünel yapılarak geçildi. Yürüttüğümüz çalışmalarla yollar akıllanırken, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor" dedi.

(DHA)


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