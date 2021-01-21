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Bakan Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 11:35 | Son Güncelleme

Bakan Varank, yaptığı açıklamada "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

Bakan Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "812 savunma sanayii projesine 5 milyar TL'ye yakın destek verdik. 346 projeye teşvik belgesi düzenledik "açıklamasında bulundu.

'AVRUPA SEMALARINDA UÇTUĞUNU GÖRECEĞİZ'

Bakan Varank, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." dedi. Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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