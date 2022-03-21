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  4. Son dakika: Bakan Varank duyurdu: '63 yeni araştırmacı geliyor'

Son dakika: Bakan Varank duyurdu: '63 yeni araştırmacı geliyor'

21.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ufuk Avrupa Programı açılışında, "TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Varank duyurdu: '63 yeni araştırmacı geliyor'

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ufuk Avrupa Programı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Varank: (Türkiye'ye beyin göçü ile ilgili) TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor. 9 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya’dan) 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak.

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Mustafa Varank
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