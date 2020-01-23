Bakan Varank duyurdu! Gençlere 200 bin liraya kadar hibe desteği

İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Fulya Yerleşkesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Şişli'deki yerleşkenin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO üyeleri, İstanbul Kalkınma Ajansı üyeleri, girişimciler ve iş insanları katıldı. "2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİMİZİN TEMEL POLİTİKA BİLEŞENLERİNDEN BİRİ GİRİŞİMCİLİK" Törende konuşan Bakan Varank, "Bakanlığımız bu merkezin kurulmasında aktif bir rol oynadı. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 75'i İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel politika bileşenlerinden birini girişimcilik olarak belirledik" ifadelerini kullandı. Bakan Varank konuşmasına, "Türkiye girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük bir potansiyele sahip. Hatta onların başarı hikayeleri, dış basında da sıklıkla kendine yer buluyor. getir.com, Silikon Vadisinden 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu işin arka planında da aslında bir teknoloji var. Yine gençlerimizin kurduğu oyun şirketi Good Job Games'i ziyaret ettim. Onlar da geçen sene 800 milyon indirme alarak, dünyanın en çok indirme alan oyun şirketleri arasına ilk 3'e girmiş oldu" diye devam etti.

"GENÇLERİMİZ 200 BİN LİRAYA KADAR HİBEDEN DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİRLER" Bakan Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız, çok çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünler geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Geçtiğimiz sene gençlerimiz bu program sayesinde yaklaşık 26 milyon liralık destekten faydalandı. Programın 2020 çağrısı hala açık. Gençlerimiz 200 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilirler. KOSGEB aracılığıyla hem eğitim hem de finansman desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 1 buçuk milyonu aşkın vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Talepteki artışı dikkate alarak, bu hizmeti elektronik ortama taşıdık ve e-Akademi'yi hayata geçirdik. E-devlet şifresiyle tüm vatandaşlarımız bu eğitimlere online olarak katılabiliyorlar." “750 MİLYON LİRALIK KAYNAĞI FİRMALARA SERMAYE DESTEĞİ OLARAK KULLANDIRACAĞIZ" İki yeni fon kurduklarını söyleyen Bakan Varank, "Yakın zamanda biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fon kurduk. Toplamda 750 milyon liralık bir kaynağı, firmalara uzun vadeli sermaye desteği olarak kullandıracağız. Buradaki amacımız özellikle kısa vadeli fonlardan faydalanan girişimcilerimizin, faiz yükü altında ezilmesini engellemek" ifadelerini kullandı.