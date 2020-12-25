FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank'tan Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım çağrısı

Bakan Varank'tan Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 17:29 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarına Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye'nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız." dedi.

Bakan Varank'tan Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım çağrısı

Bakan Varank, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de inovasyon kültürünün gelişmesi, şirketlerin ve gençlerin rotalarını inovasyonla çizmelerinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma yolunun katma değerli üretimden geçtiğini ifade eden Varank, inovasyonun da katma değerli üretimin anahtarı olduğunu söyledi.

Varank, İnovaLİG yarışmasının, oluşturduğu farkındalıkla Türkiye'nin yenilikçilik ekosistemine büyük bir katkı sunduğunu belirterek, "Bu sene ilk defa İnovaTİM İnovasyon Yarışması da düzenleniyor. Bu yılın gündemine uygun olarak pandemiyi konu edinen projeler üretildi. Dereceye girsin girmesin inovasyonun pandemiden büyük olduğunu gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bir önerim var, bu yarışmayı TEKNOFEST kapsamına alabiliriz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomideki daralmaya rağmen inovasyon ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandığına işaret eden Varank, "Şirketler yetkinliklerini artırmak için bu alanlara önemli yatırımlar yaptı. İşletmelerin birçoğu hizmet ve üretim süreçlerinde, yönetim yapılarında dijitalleşmeyi ve daha inovatif yaklaşımları benimsemiş durumda. Salgın sonrası dönemde de bu eğilimin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'ZORLAYICI AMA ULAŞILABİLİR HEDEFLER BERLİLEDİK'

Varank, yenilikçiliğin küresel rekabette artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun bilinciyle Türkiye'nin inovasyon politikalarını geliştiriyoruz. Bu noktada ülkemizin önemli bir potansiyeli var. Yenilikçilik ruhuna sahip genç ve dinamik nüfusumuz en önemli avantajımız. Güçlü sanayi altyapımız değişimlere hızla adapte olabiliyor. Her geçen gün gelişen girişimcilik ve Ar-Ge ekosistemimizin pozitif etkileri hızlanarak artıyor. Üretkenliğimizi, teknolojik ilerlememizi ve inovasyon becerilerimizi hedeflerimizle uyumlu şekilde yukarı taşımanın derdindeyiz."

Küresel rekabetçilik için 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde girişimcilik ve yenilikçilik alanında zorlayıcı ama ulaşılabilir hedefler ortaya koyduklarını belirten Varank, bu kapsamdaki hedefleri anlattı.

Varank, somut adımlar ve kritik projeler de belirlediklerine dikkati çekerek, bu kapsamda devreye alınan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na değindi.

Makine sektöründen başladıkları programla pek çok yüksek teknolojili ürünün yerli olarak üretileceğini vurgulayan Varank, "Bu üretimler sayesinde birçok firmamızın inovasyon kabiliyeti de gelişmiş olacak. Bunun yanında inovasyonu önceleyen erken aşama girişimlerin finansmana erişimini sağlamak amacıyla girişim sermayesi fonları kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

'İHRACATTA İNOVASYONLA FARK YARATAN FİRMALARIMIZIN ARTMASINI HEDEFLİYORUZ'

Varank, özel sektörün girişimcilere yatırım yapması gerektiğinin altını çizerek, inovasyon ekosisteminin nitelikli insan kaynağına sahip olması için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandırmak ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmek için TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajanslarıyla önemli destek mekanizmalarının bulunduğunu belirten Varank, "Nihai hedefimiz küresel ölçekte rekabet edebilen, ihracatta inovasyonla fark yaratan firmalarımızın sayısını artırmak." dedi.

Varank, son dönemde yenilikçiliği destekleyen mekanizma ve altyapıları güçlendirmelerine rağmen işletmelerin hala küçük bir kısmının inovatif yönetimlere sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu aşmanın yolu Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü geliştirmekten geçiyor." diye konuştu.

İnovaLİG gibi etkinliklerin inovasyon farkındalığını artırmada önemli rol oynadığını vurgulayan Varank, İnovaLİG'de liderliğe giden yolun Türkiye'nin Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteminin katkısıyla açıldığını görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

'YENİLİKÇİ İŞLERDE BAKANLIK DESTEKLERİ ARKALARINDA'

Varank, bu yıl ve geçen senelerde ödül alan firmaların önemli bir kısmının Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip olduğuna işaret ederek önemli sayıda teknopark firmasının da ödül aldığını, bakanlığın yatırım teşvikleri, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı desteklerinden faydalandığını söyledi. Varank, geçmişte ödül alan ve bakanlıkça desteklenen yenilikçi projelerden örnekler verdi.

Otomotivden robotiğe, gıdadan sağlığa kadar farklı alanlarda birçok İnovaLİG şampiyonunun yenilikçi işlerinde bakanlık desteğini arkalarında gördüğünü belirten Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin böyle güzel işler doğurması, ne kadar doğru adımlar attığımızı bir kez daha gösteriyor. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı bu ekosistemin doğurduğu yenilikçi firmalarımızla kazanacağız. Bugün burada KOBİ'lerin yanında büyük işletmeler de ödül alacak. Büyük işletmelerimizin inovasyona yaptıkları bir birimlik yatırımın on misli sonuçlar doğurduğunu gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin adını tüm kıtalara yazdıran bu firmalarımızın inovasyonda oynadıkları öncü rol bizim için çok kıymetli. Bu yüzden bu firmalarımızın daha fazla işletmemize ilham olmasını temenni ediyorum."

Varank, gençlere icat çıkarması ve yeni fikirlerin peşinden gitmesi çağrısında bulunarak, desteklerle yanlarında olacaklarını dile getirdi.

İş insanlarından da Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım yapmalarını isteyen Mustafa Varank, "Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye'nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız." diye konuştu.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Kamuya, 397 gazi ile şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı Kamuya, 397 gazi ile şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı
Yeni tür koronavirüsün altına etkisi!Yeni tür koronavirüsün altına etkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar
VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar
CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı
Sigarada vergi oranı değişti
Sigarada vergi oranı değişti
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 bin personel alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! 16 bin personel alınacak
Gram altın yükselişte çeyrek altın düşüşte!
Gram altın yükselişte çeyrek altın düşüşte!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
Direklerde kurutuluyor! Tanesi 250- 300 lira
3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!
3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar? 25 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
Altın yükselir mi? 2021 yılında gram altın fiyatı ne olur? İşte uzman isimden altın yorum ve değerlendirmeleri
2021’de altın fiyatları ne olacak?
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyon hedefi olarak yüzde 5'e inanıyorum
TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyon hedefi olarak yüzde 5'e inanıyorum
Kamuya, 397 gazi ile şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı
Kamuya, 397 gazi ile şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı
Fiyatlardaki yükseliş durdurulamıyor! Yumurta tavuk fiyatlarını geçti
Fiyatlardaki yükseliş durdurulamıyor
Altın, son 10 yılın en kazançlı yılına giriyor... Analistler altın fiyatları için ne dedi?
Altın, son 10 yılın en kazançlı yılına giriyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.