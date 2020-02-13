Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması! Tarih verdi ve duyurdu: En az 10 ülke...

Bakan Varank, nöbetçi bakan olduğu Meclis'te, parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Aralık ayı sanayi üretim rakamlarının açıklanmasının anımsatılması üzerine, "Beklentiler sanayi üretiminin Aralık'ta yüzde 6,8 artması yönündeydi. Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı. Aralıktaki sanayi üretiminin artması 2020 yılında güçlü bir büyümeyle karşılaşacağımızı gösteriyor. 2020 yılı, yatırımların öncelendiği, istihdamın arttığı ve bu şekilde sağlıklı bir büyümeyi yakaladığımız bir yıl olacak. Elbette büyüme önemli ama artık katma değerli üretimde, katma değerli ürünlerle de büyümek istiyoruz" dedi.

'VİRÜSÜN POZİTİF ETKİLERİNİN TÜRKİYE'DE GÖREBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Bakan Varank, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsün ticarete etkisinin sorulması üzerine, Çin'in dünyada üretim açısından çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti. Bakan Varank, "Bizim değerlendirmemiz, uluslararası kuruluşların değerlendirmesi virüs nedeniyle Çin ekonomisi çok olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi de olumsuz şekilde etkilenecek. Türkiye açısından; virüsün pozitif etkilerinin Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz. Çin'e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar tedarikçi olarak Türkiye'deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. Dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız" diye konuştu.