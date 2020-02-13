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Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması! Tarih verdi ve duyurdu: En az 10 ülke...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 18:39 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin, "Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi. Bakan Varank, "2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız" dedi.

Bakan Varank, nöbetçi bakan olduğu Meclis'te, parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Aralık ayı sanayi üretim rakamlarının açıklanmasının anımsatılması üzerine, "Beklentiler sanayi üretiminin Aralık'ta yüzde 6,8 artması yönündeydi. Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı. Aralıktaki sanayi üretiminin artması 2020 yılında güçlü bir büyümeyle karşılaşacağımızı gösteriyor. 2020 yılı, yatırımların öncelendiği, istihdamın arttığı ve bu şekilde sağlıklı bir büyümeyi yakaladığımız bir yıl olacak. Elbette büyüme önemli ama artık katma değerli üretimde, katma değerli ürünlerle de büyümek istiyoruz" dedi.

'VİRÜSÜN POZİTİF ETKİLERİNİN TÜRKİYE'DE GÖREBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ'

Bakan Varank, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsün ticarete etkisinin sorulması üzerine, Çin'in dünyada üretim açısından çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti. Bakan Varank, "Bizim değerlendirmemiz, uluslararası kuruluşların değerlendirmesi virüs nedeniyle Çin ekonomisi çok olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi de olumsuz şekilde etkilenecek. Türkiye açısından; virüsün pozitif etkilerinin Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz. Çin'e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar tedarikçi olarak Türkiye'deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. Dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZI SUÇLAMAK TAM BİR SAÇMALIKTIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bakan Varank, CHP'nin siyaset üretemediği için böyle tartışmalarla gündeme gelmeye çalıştığını öne sürdü. "CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları hezeyandan ibarettir' diyen Bakan Varank, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır. Bundan önceki bütün siyasi liderlerin rahmetli Demirel, Özal, Ecevit, Çiller'in bu yapıyla irtibatı olduğu biliniyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak hem haksızlık hem Türkiye'nin enerjisini boşa harcamaktır. 17/25 Aralık'ta partimize karşı yargı darbesi yapılmaya çalışılırken, CHP FETÖ ile hareket ederek hem partimize hem de cumhurbaşkanımıza zarar vermek için uğraştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, bu mücadelesi olmasaydı bu yapının Türkiye'yi teslim alacağını herkes biliyordu. Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele Marmaris'e bir suikast timi gönderildi. Burada hayali konuşmuyoruz. Şimdi çıkıp da 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'dir, Cumhurbaşkanıdır' demek edepsizliktir. 'Kontrollü darbe' girişimi söylemi şehit yakınlarını da üzen bir hadisedir. Şahsen abisini kaybetmiş biriyim, 251 şehidimiz var. Benim ismim özel kuvvetler komutanlığından, albayların arabasından çıkmış. Biz FETÖ'nün siyasi ayağı olacağız ama bunlarla aynı dili kullanan CHP, FETÖ'nün siyasi ayağı olmayacak. FETÖ'nün siyasi ayağı varsa onlarla aynı söylemi yapan CHP'dir."

'YERLİ OTOMOBİLİ 2022'NİN SONUNDA PİYASADA GÖRMÜŞ OLACAĞIZ'

Bakan Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobilin Türkiye'nin gündeminde uzunca süre var olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Şu anda Gemlik'te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Bu yılın ilk yarısında fabrikanın temelleri atılmış olacak. 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Buna sadece 'otomobil projesi' olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca binlerce talep var. Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler var. Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Tabii ki vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu teveccühü en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var. Bugünden bir fiyat söylemek mümkün değil. Rakamlara girmek doğru değil ama arkadaşlarımızın iddiası şu; sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacak. Türkiye'de şu anda bile kullanılan elektrikli ihtiyacın çok üzerinde Türkiye şarj istasyonu var. Enerji Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, EPDK ve bizim bakanlığımız şu anda şarj alt yapısına ilişkin çalışma yapıyorlar. Çok yakında bu konuda kararlarımızı vermiş olacağız. Şarj istasyonu dediğimiz şey, çabuk şarj edebilen istasyonlardan bahsediyoruz. Yoldasınız, seyahat ediyorsunuz. Araçlar piyasaya çıktığında bunun alt yapısı da Türkiye'de hazır hale gelmiş olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mustafa Varank, yerli otomobil,

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
O 10 ülke sizinle dalga geçiyor hala anlamadınızmı işletme mezunu adamı teknoloji bakanı yaparsanız vay bu memleketin haline
iyi işletiyor zaten bizim milleti belli ışletmeci olduğu. Agam bizle alay ediy :))
Nedense bu tür demeçlerde aklıma hep Kadir İNANIR geliyor
içinde kıyma olmayan kebap et olmayan çiğ köfte yaptıktan sonra farbikası olmayan arabada yaparız
iyisiyle kötüsüyle aslolan bu yola çıkılmış olmasıdır,Türkiyem adına hayırlı olur inşallah
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