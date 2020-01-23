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Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park’ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, “Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç." dedi.

Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli araçlar üreten bir firmanın elektrikli faytonunu, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla’daki İstanbul Park’ta test etti.

Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Haluk Şahin ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti.

Elektrikli faytonla ilgili yetkililerden bilgi alan Varank, hem faytonun hem de firmanın diğer elektrikli araçlarının direksiyonuna geçti.

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'GÜZEL VE KULLANIŞLI BİR ARAÇ'

Varank, test sürüşü sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda faytonların gündemde olduğunu belirterek, "Bu firma, yerli golf araçları, elektrikli araçlar üretiyor. Aynı zamanda inovatif bir ürün olan elektrikli fayton da geliştirdi. Biz de belediye başkanlarımızı ve sayın valimizi yanımıza aldık ve bu aracı test ettik. Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç." dedi.

'HAYVANLARA EZİYET EDİLMEMELİ'

Varank, atlı faytonların elektrikli alternatifinin bulunduğunu, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yerli üreticilerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Varank, "Her ortamda yerli üretimin öneminden ve kullanımından bahsediyoruz. Ülkemizde üretilen ürünlerin yabancı ürünlere tercih edilmesini istiyoruz. Bu konuda aslında mevzuat da var. Yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanması konusunda mevzuat şu anda zaten uygulamada." diye konuştu.

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Varank, yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerle bir başarı hikayesi yazmak istediklerini vurgulayarak, "Burada da bir örneğini görmüş olduk. İnşallah böyle ürünler Türkiye'de kullanılır, hem vatandaşlarımızın hem de turistlerimizin faydasına sunulur." dedi.

Teknolojik ürünlerde yerli üretime dönük fiyat avantajlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevzuatta yerli malı ürünlere özellikle kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması orta ve yüksek teknolojili ürünler için mecburi. Diğer ürünler için de bu durum kamu otoritelerinin kararına bırakılmış durumda. Yerli ürünlere fiyat avantajı uygulanması konusunda kamu idarelerimizle, bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle sık sık görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Yerli üreticilerin yüzde 15 fiyat avantajıyla desteklenmesi, hem üretemediğimiz ürünlerin millileştirilmesi açısından, hem de Türkiye'de bir ölçek oluşturulması açısından önem taşıyor. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde Sanayi İcra Kurulu kurulması mevzu bahis. Burada özellikle kamu alımlarında, büyük ölçekli ihalelerde yerlileşmeyi temin edecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik edeceği bir kurul oluşturmak istiyoruz. Bu kurul vasıtasıyla da Türkiye'de yerlileştirme alanında önemli bir adım atmış olacağız."

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'DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİNE SAHİP VE ÇEVRE DOSTU'

Elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Haluk Şahin, "Bütün araçlarımızı yerli ve milli olarak üretiyoruz. Elektrikli otobüs, klasik araçlar, fayton, kamyonet gibi trafiğe çıkabilen elektrikli araçlarımız var. Bursa'da ve Denizli'de üretim yapıyoruz. 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dünyadaki rakiplerinin yüksek fiyatlarla satış yaptığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Biz elektrikli faytonu daha uygun fiyatlara yerli ve milli olarak Denizli'nin Sarayköy ilçesinde üretiyoruz. Düşük enerji tüketimine sahip çevre dostu elektrikli faytonların yurt içi ve yurt dışı pazarlara satışını gerçekleştiriyoruz.

15 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucu ortaya çıkan elektrikli fayton, 6-8 saatte şarj oluyor ve tek seferlik şarjla 70-80 km gidebiliyor. 30 km hıza ulaşan aracımız, 4 tekerlek hidrolik fren sistemi ile çalışıyor."


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Anahtar Kelimeler:
elektrikli fayton, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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