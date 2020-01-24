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Bakan Varank'tan yerli teknoloji üreticilerine ziyaret

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Teknoloji ve sektörler dönüşüyor. Özellikle elektrik motorlarıyla ilgili dünyada önemli bir ihtiyaç var. Böyle bir tesisin bizim ülkemizde yerli ve milli olarak üretim yapması beni gerçekten mutlu etti" - "Türkiye'de sanayi, yerlileşme ve milli teknoloji hamlesiyle ilgili buradaki elektrik motoru kabiliyetlerimizden faydalanacağız"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da yazılımdan motor üretimine farklı sektörlerde yerli teknoloji üretimi yapan çok sayıda firmaya ziyaret gerçekleştirdi.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nin BÜDOTEK Teknopark'ında incelemelerde bulunan Bakan Varank, yazılım, lojistik, kimya teknolojileri gibi çeşitli alanlarda üretim yapan C/S Enformasyon, Netoloji, Ekol ve Anker Kimya firmalarını ziyaret etti.

Bakan Varank'a, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve BÜDOTEK Teknopark Genel Müdürü Bülent Üner de eşlik etti.

Şirket sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet eden Varank, şirketlerin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Varank, BÜDOTEK Teknopark'ta otonom toplu taşıma aracı yazılımıyla ilgili çalışmalar yapan Adastec firmasının otonom hale getirdiği aracı da inceledi.

Teknopark ziyaretinin ardından Varank, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve 60 yıldır elektrik motoru üretimi yapan GAMAK firmasının fabrikasını ziyaret ederek motor üretim safhalarıyla ilgili bilgi aldı.

- "Elektrik motorunda yerlilik oranı yüzde 70-90 arasında"

Bakan Varank, GAMAK ziyaretinde yaptığı konuşmada, GAMAK Motor'un Türkiye'de elektrik motoru üreten, köklü bir geçmişi olan üretim tesislerinden bir tanesi olduğuna dikkati çekerek, "Buradaki elektrik motorlarının yerlilik oranları yüzde 70-90 arasında değişiyor ve bu tesiste son teknoloji yüksek verimli elektrik motorları üretilebiliyor. Elektrik motorları, sanayinin tamamında kullanılan temel bileşenlerden bir tanesi. Makine teçhizatlarının içinde, diğer sanayi ürünlerinin tamamının içinde elektrik motorları var." dedi.

GAMAK'ın geliştirdiği kabiliyetlerle hem yurt içindeki motor ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını hem de yurt dışına ihracat yaptığını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu edindikleri tecrübe vesilesiyle burada yeni bir üretim de yapmaya başladılar. Rüzgar gülü dediğimiz rüzgar santrallerinin jeneratörlerini de bu tesiste üretiyorlar. Global ve tescilli markalara jeneratör üretimi yapıyorlar. 4 megavatlık jeneratörleri yerli ve milli olarak üretebiliyorlar. Kendi dizaynları olan 5 megavatlık jeneratörleri de üretmek için ise kolları sıvadılar.

Bu ziyaretimden ziyadesiyle memnun kaldım. Özellikle elektrik motorlarıyla ilgili dünyada önemli bir ihtiyaç var. Teknoloji ve sektörler dönüşüyor. Böyle bir tesisin bizim ülkemizde yerli ve milli olarak üretim yapması beni gerçekten mutlu etti. Bu kabiliyetimizi hem ben görmüş oldum hem de bundan sonra Türkiye'de sanayi, yerlileşme ve Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili buradaki elektrik motoru kabiliyetlerimizden faydalanacağız."

GAMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Altındağ da 1960 yılında kurulduklarını ve o günden bu yana her yıl yeni ve daha büyük kapasiteli motorlar ürettiklerini dile getirerek, "Jeneratör tarafına da geçtik. Bundan sonra daha çok yatırım yapmayı planlıyoruz. 2020-2021 yatırım planlarımız devam ediyor. İnşallah daha yüksek kapasiteli ve verimli motorlar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BÜDOTEK Teknopark, GAMAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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