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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Engelli ve eski hükümlülere müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Engelli ve eski hükümlülere müjde!
Aleyna Türkmen

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Engelli ve eski hükümlülere müjde! 1

162 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLANDI

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere sağlanan hibe desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yürütülen Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği kapsamında mayıs ve haziran aylarında toplam 162 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirtti.

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Engelli ve eski hükümlülere müjde! 2

"ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN YANINDAYIZ"

Hibe desteğinin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Hibe desteği hükümlü engelli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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