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Bakan Yanık açıkladı: Tam 3 milyon lira…

29.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) kapsamında 6 projeye destek verileceğini ve 3 milyon liralık aktarım yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık açıkladı: Tam 3 milyon lira…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekânlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için yürütülen Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) kapsamının genişletildiğini belirterek, “Bu kapsamda Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES Projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyona ulaşacak” dedi.

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111 BİN YAŞLIYA DESTEK VERİLDİ

Hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekânlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için hayata geçirdikleri Yaşlı Destek Programı (YADES) ile ilgili bilgi veren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“YADES’i 65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek sağlanması amacıyla 2016’dan bu yana yürütüyoruz. Yaşlılarımızın yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüz bakım hizmetleri projelerini destekliyoruz. Yaşlanma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 31 belediyeye 55 YADES projesi için toplam 36 milyon TL finansman desteği sağladık. 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlımıza ulaşarak evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk.”

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“6 PROJEYE DAHA DESTEK VERECEĞİZ”

Bakan Yanık, YADES’i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, “YADES’in kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES Projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyona ulaşacak.” dedi.

Bakanlık tarafından 2016’dan bu yana Sakarya, Kayseri, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Gaziantep, Malatya, Ordu, Samsun, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Balıkesir, Konya, Mardin, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Rize, Isparta, Osmaniye, Niğde, Van, Bayburt, İstanbul ve Yozgat olmak üzere 28 ildeki 31 belediyenin YADES Projeleri destekleniyor.Bu yıl aktarılacak ödenekle birlikte Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 belediyenin YADES Projeleri desteklenecek.

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