Bakan Yanık duyurdu! Hanelere 650 TL'ye kadar destek... İşte ayrıntıları

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını belirterek Türkiye Aile Destek Programı’nın bir bileşeni olarak hayata geçirilen çocuk desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nın mevcut bütçesine 25 milyar TL ilave yaparak 40 milyar TL’ye çıkardık. Bununla birlikte programımızın kapsamını genişlettik. Böylece destek programımız süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için ilave destek sağlayacağız” dedi.

350 TL - 650 TL ARASINDA DESTEK ÖDEMESİ

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini kaydeden Bakan Yanık, “Desteğimiz kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle, hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Yanık, “ Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.

