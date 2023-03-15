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Bakan Yanık: ‘Mart ayı içerisinde 582.6 milyon TL SED ödemesi yaptık’

15.03.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerinin ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayı içerisinde 582 milyon 692 bin TL Ekonomik Sosyal Destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Bakan Yanık: ‘Mart ayı içerisinde 582.6 milyon TL SED ödemesi yaptık’

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mart ayı içerisinde toplam 582.692.272 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

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