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Bakan Yerlikaya duyurdu: İçişleri Bakanlığına 1608 sözleşmeli personel alınacak! İşte şartlar...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.04.2024 14:45
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesine alınacak sözleşmeli personelle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İçişleri Bakanlığına 1608 sözleşmeli personel alınacak! İşte şartlar...

Kamu personel alımı ile ilgili bir son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'na toplam 1608 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız Merkez teşkilatına 96, Taşra Teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 Lisans, Ön lisans ve Lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre;

-22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

-Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

-İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır.

-Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır.


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