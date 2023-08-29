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Bakan Yumaklı açıkladı: Rekor kırıldı! TMO 10 milyon tondan fazla alım yaptı

29.08.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı" dedi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Rekor kırıldı! TMO 10 milyon tondan fazla alım yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun ürün alımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek." ifadesini kullandı.


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