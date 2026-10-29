Bakan Yumaklı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin bağımsızlık yolunda sarsılmaz bir inanç, azim ve eşsiz fedakârlıklarla yazdığı şanlı destanın eseri olan Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Milli Mücadele’nin en zorlu şartlarında, imkânsızlıklara boyun eğmeyen aziz milletimiz gösterdiği kahramanlıkla iradesine ve istikbaline asla zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ıslanan bu topraklar ve onların bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin asırlık yürüyüşünün en sağlam teminatıdır.

Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk; asırlık mirasımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."