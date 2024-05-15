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Bakan Yumaklı'dan 'çay alım fiyatı' açıklaması: Maliyetlere bakılarak yapıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 14:25
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çay alım fiyatına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yumaklı sürecin geçtiğimiz senelerle aynı şekilde yürütüldüğünün altını çizerek, "Beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi görüyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Yumaklı'dan 'çay alım fiyatı' açıklaması: Maliyetlere bakılarak yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi görüyorum. Şu an için bizim açıkladığımız fiyat ile ÇAYKUR'un alım fiyatıyla, maliyetlerin arasında anormal bir fark yok" dedi.

"MAKUL BİR ALIM FİYATI VAR"

Bakan Yumaklı, AK Parti TBMM grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yumaklı, kilogramı 19 lira olarak açıklanan çay alım fiyatı ile ilgili, "Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi görüyorum. Şu an için bizim açıkladığımız fiyat ile ÇAYKUR'un alım fiyatıyla, maliyetlerin arasında anormal bir fark yok. Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul bir kar koyulur. Ona göre fiyat açıklanır. Geçen yıllara göre hiçbir fark yok; ama hatırlıyorsanız geçen yıllarda da bu beklentiler daha yükseklere çekilmişti" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çay tarım ve orman bakanı
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