FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Yumaklı'dan don açıklaması: O ürünleri tek tek sıraladı, destek detayına dikkat!

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması: O ürünleri tek tek sıraladı, destek detayına dikkat!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.04.2025 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Giresun'da zirai don olayından etkilenen fındık bahçelerini ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Tarihin en büyük don olayından bahsediyoruz. 34 ilimizde zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi" sözlerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması: O ürünleri tek tek sıraladı, destek detayına dikkat!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini ziyaret etti. Zirai don olayıyla alakalı, özellikle çok yıllıklı bitkiler diye ifade edilen meyve çeşitlerinde farklı derecelerde etkilenmeler olduğunu belirten Yumaklı, "Ben özellikle Giresun'un fındık üretimindeki yüzde 13'lük payıyla önemli etkiye sahip olması sebebiyle buradan bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim" ifadelerini kullandı.

AW434870_04

"EN DÜŞÜK SICAKLIK"

Küresel iklim değişikliği etkisinin artık yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hayatımızın tam göbeğinde. Son 30 yılın en düşük sıcaklığı kayıtlara geçmiş oldu. Artık bundan sonra da çok farklı vesilelerle belki kimi yerde zirai don, kimi yerde sel, taşkın ya da kuraklık gibi farklı şekillerde bu iklim etkisi karşımıza gelmiş olacak" diye konuştu.

AW434870_05

34 İL ETKİLENDİ

Tarihin en büyük don olayından bahsettiklerine dikkat çeken Yumaklı, 34 ilin zirai don hadisesinden etkilendiğini belirterek şöyle devam etti:
"Giresun da dediğim gibi bu illerden bir tanesiydi. Özellikle belli bir rakımın üzerindeki tarlalar, bahçeler çok daha fazla etkilendi. Daha ilk andan itibaren ekiplerimiz sahadaydı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şubat ayının sonlarında Mersin, Adana ve Hatay'da da benzer şekilde o bölgede üretilen ürünlerin zarar görmesi söz konusu olmuştu. Yine orada da aynı şekilde arkadaşlarımız ilk andan itibaren üreticilerimizin yanında oldular. Burada sadece olay olduktan sonra değil, olmadan evvel de meteorolojinin uyarıları nispetinde ne yapılması gerekiyorsa bunu da üreticilerimizle birlikte yapmak üzere yine arkadaşlarımız sahadaydı. Geçtiğimiz salı gününden itibaren aslında bu son yaşanan don olayının etkilerini azaltmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarına devam ettiler"

AW434870_03

TARSİM SİGORTASI OLANLAR DİKKAT!

Bazı meyvelerde hasarın çok fazla olduğunu kaydeden Yumaklı, şu sözleri kullandı:

"Tabii bugünün teknolojilerinin yetebildiği, işte o etkiyi azaltabilecek şeyler de sınırlı maalesef. Dolayısıyla burada bazı meyvelerde hasar çok fazla oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tespitler devam ediyor. Bu tespitlerin devamından sonra TARSİM sigortası olanlar, sigorta poliçelerinin kapsamında olanlarının ödemelerini alacaklar. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak sigortası olmayanlar için de bu hasar tespit çalışmalarının sonrasında hasarları nispetinde, don hadisesinin olduğu zamana kadar o tarla için, o bahçe için ne harcama yapılmışsa, ne gider olmuşsa onların bedelini de hasarları nispetinde alacaklar.

AW433117_01

Basitleştirmek için ifade etmek istiyorum. Diyelim ki siz bahçenize 1000 liralık masraf yaptınız, hasarınız yüzde 100 ise o 1000 lirayı alacaksınız. Hasarınız yüzde 50 ise 500 lirasını alacaksınız. Bu yönde elbette bu bir süreç ve bir takvimi var. Tamamen fiziki şartların da bu hasar tespitine izin vermesi gerekir. Bazı yerlerde bu daha çabuk olacaktır, bazı yerlerde belki biraz sarkacaktır ama bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız.

Haber-İç-Görsel_3

Genellikle açıklamalarımızı yaparken biz meyve çeşitlerinde diye bahsettik. 34 etkilenen ilde 16 çeşit ürünün etkilendiğinden bahsettik. Çok sıklıkla geldiği için ben şimdi bu ürünlerin hangilerinin olduğunu ilk kez burada açıklamak istiyorum: Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık. Yine burada TARSİM'in önemini belirtmeden geçemeyeceğim. Ekonomik ağırlığı çok yüksek olan ya da bir ilin geçim kaynağı olarak addedilebilecek ürünlerin sigorta oranları maalesef düşük, istediğimiz seviyede değil. Bugünden itibaren bütün üreticilerimizi TARSİM sigortası yapmaya bu vesileyle davet etmek istiyorum"

Canlı Borsa
Güneş enerjine dayalı elektrik üretiminde düzenlemeGüneş enerjine dayalı elektrik üretiminde düzenleme
TÜİK verilerine göre elektrikli otomobil sayısı bir yılda 2 katına çıktıTÜİK verilerine göre elektrikli otomobil sayısı bir yılda 2 katına çıktı
Anahtar Kelimeler:
don İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

Biri oyuncu biri fenomen... Tartışma cinayetle bitti!

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

35 bin kişi arasında 78.oldu yine de atanamadı…

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Bakan Yumaklı'dan don açıklaması

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Arsalar, evler, araçlar... El konuldu

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu! Arsalar, evler, araçlar... El konuldu

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor?

Emeklilikteki '7 yıl kuralı' tarih mi oluyor?

Özel hastanelerde yeni dönem! Standartlar değişti...

Özel hastanelerde yeni dönem! Standartlar değişti...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.