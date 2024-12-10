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Bakan Yumaklı'dan et fiyatları hakkında açıklama: 'Spekülasyon yapılıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 12:39
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Et fiyatlarına yönelik soruya da cevap veren Bakan Yumaklı, "Sene sonu şu fiyata çıkacak diye spekülasyon yapıyorlardı. Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan et fiyatları hakkında açıklama: 'Spekülasyon yapılıyor

Et fiyatlarının yüksekliği vatandaşın gündeminden düşmüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, et fiyatları ile ilgili sorulan soruyu da cevapladı. Bakan Yumaklı, et fiyatları ile ilgili şu sözleri kullandı:

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"SPEKÜLASYON YAPILIYOR"

"Sene sonu şu fiyata çıkacak diye spekülasyon yapıyorlardı. Bunlar alışmışlar, bir söylenti ortaya atıp onun üzerinden fiyatları artırmaya. Bu alışkanlıklarından artık vazgeçmeleri lazım. Ancak biz Ticaret Bakanlığımızla beraber gereğini yapıyoruz. Burada amaç ne tüketici fahiş fiyatla ürün alsın, ne de üretici yapmış olduğu işten zarar etsin. Piyasayı yakından takip ediyoruz. TİGEM ile ESK işbirliği kapsamında TİGEM’deki büyükbaş hayvan varlığını 2025’te 70 bine çıkaracağız. Bu arada suni artışlar olduğunda ona da müdahaleden kaçınmayacağız. Hiç kimse maliyetin üzerine makul kar elde edilmesine bir şey söylemiyor. Öyle bir coğrafi avantajımız var ki, kendi ihtiyacımızdan sonra etrafımızda ihtiyacı olanlara da ihraç etme potansiyelimiz var" sözlerini kullandı.

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ÜRETİM ARTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Et ithalatına dair de konuşan Yumaklı, "Üretimi artırma yönünde bir yol haritamız var ve bunu uyguluyoruz. Bu kapsamda anaç hayvan sayısını artırıp onların üretime kazandırılmasını istiyoruz. Bu konuda modeller geliştirdik. TİGEM ve ESK işbirliğinde anaç hayvanları getirmeye başladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, kaliteli ve verimli üretimi artırma da bu modelin içinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın son söylediği talimat da anaç hayvanları hızlıca ülkemize getirmek yönündeydi. Biz de gereğini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

TAVUK

Kuş gribine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şunları aktardı:

“Bütün dünyada bu kuş gribi sorunu var. Ancak bizde deneyimli ve disiplinli bir sektör var. Yayılmamasıyla ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Bu tür durumları Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne bildirmek durumundayız ve bildiriyoruz da. Konya, Eskişehir, Afyon’daki vakaları bildirdik, bunlar zaten biliniyor. Ancak korkulacak bir durum yok. Karantinaya aldığımız yerlerde çok hızlı şekilde dezenfeksiyon ve üretime tekrar başlama sürecindeyiz. Vatandaş olarak alışveriş yaparken tedirgin olacak bir durum yok. Emin olun, eşimizin, dostumuzun, arkadaşımızın yemesini istemediğimiz bir şeyin bütün Türkiye sathına yayılmasına da izin vermeyiz. Bizim zaten görevimiz bu"

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN NE DEDİ?

Sokak köpekleri yönetmeliğine dair de soruları yanıtlayan Yumaklı, yeni yıla kalmayacağını belirterek, "Yönetmeliğin bir süreci var. Şu anda yayınlanma sürecinde" sözlerini kullandı.

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et fiyatları İbrahim Yumaklı
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