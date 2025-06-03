Bakan Yumaklı'dan gıda sahtekarlarına net mesaj: 'Gözünüzün yaşına bakmayacağız' 28 Temmuz'da tüm işletmeler için zorunlu olacak...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, halk sağlığı konusunda hassasiyet gösteren üreticilere, işletmelere teşekkür ederek, vatandaşın sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlarına ise sert tepki gösterdi ve, "Halk sağlığını tehdit edenlerin gözlerinin yaşlarına bakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"PANİĞE GEREK YOK"

Pestisit konusunda denetimlere devam ettiklerini bu konuda vatandaşı paniğe sevk edecek bir durumun olmadığını belirten Bakan Yumaklı şu sözleri kullandı:

“Pestisit konusunda kesinlikle vatandaşımızı paniğe sevk edecek bir durum yok, dezenformasyon üretenler var. Burada da fırsatçılık yapılıyor, bunları dikkatle inceliyoruz. Pestisit konusunda Avrupa Birliği ile tam uyum içerisindeyiz.”

"UYGUNSUZ ÜRÜNLERİN İÇ PİYASAYA GİRMESİNE İZİN VERMİYORUZ"

Hem iç piyasada hem dış piyasada pestisit konusunda uygunsuz ürünleri pazara sokmadıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu konuda büyük bir mücadele içerisinde olduklarını dile getirdi.

İŞTE BAKAN YUMAKLI’NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

“Farklı mecralarda tüm ülkelerin tarımı stratejik olarak ele aldığını biliyoruz. Çiftçinin finansal olarak teşvik edilmesi çok önemli. Doğrudan ya da dolaylı destekler olarak bakanlık olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Sulama konusunda ciddi bütçeler ayrılıyor. Son dönemde kullanılmayana arazilerin kullanılması kayıt dışının önüne geçilmesini uyguladık.

Kırsal kalkınmayı desteklemek için tarımın sürdürülebilir hale gelmesi için çalışıyoruz.

Tüketim odaklarını dikkate alarak organize tarım bölgelerini düzenliyoruz.

Gıdanın kontrolü çok önemli. Halkın kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşması kriterimiz. Güvenilir gıdaya ulaşmak her vatandaşımızın hakkıdır. Gıda konusunda vatandaşımızın sağlığını tehdit edenlerin gözlerinin yaşlarına bakmayacağız.

8 binden fazla gıda kontrol ekibi var. 2024'te 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirildi.

Patates siğili hastalığı nedeniyle 24 yıldır üretim yapılmayan yerlerde de üretim yapacağız.

Hayvan hastalıklarının engellenmesi konusunda ŞAP hastalığını düşürdük. Veteriner yol denetimlerini hizmete açtık.

Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için çalışmamız sürüyor. Bazı gıda katkı maddelerine ceza getirdik ve yasakladık.

Gıda tağşişiyle ilgili tüketiciyi bilgilendirecek şeffaf bir sistem kullanıyoruz.

28 Temmuz itibarıyla tüm gıda işletmelerinin karekod uygulamasını kullanması zorunlu olacak."