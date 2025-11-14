Bakan Yumaklı'dan zirai don mağduru üreticilere güzel haber: "798 milyon TL hesaplara aktarıldı"

Bakan Yumaklı, önceki yıl yaşanan zirai don sonrası ürünleri zarar gören üreticilerin mağduruiyetini gidermek amacıyla belirlenen destek ödemelerinin gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Yumaklı "Önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

ZİRAİ DONDA ÜRÜNLERİ ZARAR GÖRENLERE DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Yumaklı destek ödemelerini resmi sosyal medyasından duyurdu;

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu.

Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."

