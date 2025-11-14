FİNANS

Bakan Yumaklı'dan zirai don mağduru üreticilere güzel haber: "798 milyon TL hesaplara aktarıldı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, zirai don sonrası ürünleri zarar gören üreticeler için destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "798 milyon TL hesaplara aktarıldı" dedi.

Mustafa Fidan

Bakan Yumaklı, önceki yıl yaşanan zirai don sonrası ürünleri zarar gören üreticilerin mağduruiyetini gidermek amacıyla belirlenen destek ödemelerinin gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Yumaklı "Önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı dan zirai don mağduru üreticilere güzel haber: "798 milyon TL hesaplara aktarıldı" 1

ZİRAİ DONDA ÜRÜNLERİ ZARAR GÖRENLERE DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Yumaklı destek ödemelerini resmi sosyal medyasından duyurdu;

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon TL destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon TL zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu.

Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."

14 Kasım 2025
14 Kasım 2025

Anahtar Kelimeler:
tarım ödeme İbrahim Yumaklı zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
