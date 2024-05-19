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Bakan Yumaklı duyurdu! 15 adet HES'i daha geliyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 11:21
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında 10 adet HES'i tamamladık. 2024 yılında ise 15 adet HES'i daha hizmete sunmayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı

Bakan Yumaklı duyurdu! 15 adet HES'i daha geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ve Dicle Nehri üzerinde elektrik üretimi için inşa edilen Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor.

Elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), aradan geçen 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip olan Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor.

Ilısu Barajı, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3'üncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda yer alıyor.

İlk elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan tesis, aradan geçen 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı sağladı.

"ILISU BARAJI ÜLKENİN GÖZBEBEĞİ YATIRIMLARINDAN BİRİSİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin enerjiye olan ihtiyacı artırdığını, iklim değişikliği gibi dünya gündemini meşgul eden etkenlerin, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha önemli hale getirdiğini belirtti.

Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde sahip olunan su kaynaklarının değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, su kaynaklarından elde edilen elektriğin çevre kirliliğine yol açmadığı gibi kullanılan suyun miktarını ve kalitesini de olumsuz etkilemediğini ifade etti.

Yumaklı, Türkiye'de elektriğin beşte birinin hidroelektrik santralleri yoluyla sudan elde edildiğini vurgulayarak, bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, su alanındaki yatırımlarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağladığının altını çizdi.

İlk elektrik üretimini 19 Mayıs 2020'de gerçekleştiren ve 23 Aralık 2020 itibarıyla tam kapasiteyle elektrik üretimine başlayan Ilısu Barajı'nın, ülkenin göz bebeği yatırımlarından biri olarak ön plana çıktığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"2023 yılında 10 adet HES'i tamamladık. 2024 yılında ise 15 adet HES'i daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, DSİ gibi yüz akı kurumlarımızın da çalışmalarıyla ülkemizi enerji üretiminde çağın gerektirdiği düzeye ulaştırmak ve tam bağımsız hale getirmek amacıyla gayret göstermeye devam ediyoruz."

(AA)

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Ilısu Barajı hes
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