FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Yumaklı duyurdu: 945 milyon lira destek ödemesi yapılacak

Bakan Yumaklı duyurdu: 945 milyon lira destek ödemesi yapılacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması! Yumaklı, çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Destek ödemesine ilişkin detaylar da belli oldu.

Bakan Yumaklı duyurdu: 945 milyon lira destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon 907 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği için 842 milyon 765 bin lira, süt analizi desteği için 84 milyon 663 bin lira, düve alım desteği için 16 milyon 840 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği için 392 bin 900 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 246 bin 100 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemelerinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Yumaklı, "Toplamda 944 milyon 907 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de verildi.

KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE BELİRLENEN GÜNLERDE ÖDEMELER YAPILACAK

Öte yandan, fındık alan bazlı gelir desteği, çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılacak. Diğer destekler ise tek parça olarak bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat maliyeti yıllık yüzde 70'e dayandı! İnşaat maliyeti yıllık yüzde 70'e dayandı!
TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardıTMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı
Brent petrolde yükseliş ivmesi: 85 dolara dayandıBrent petrolde yükseliş ivmesi: 85 dolara dayandı
Anahtar Kelimeler:
destek ödemeleri tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
En Çok Okunan Haberler
Emniyet'te deprem! Ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Bozdağ...

Emniyet'te deprem! Ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Bozdağ...

6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

Bakan Şimşek duyurdu! Tasarruf paketi açıklanıyor! Tarih belli oldu

Bakan Şimşek duyurdu! Tasarruf paketi açıklanıyor! Tarih belli oldu

Ünlü restoranda skandal! Yemeğin içinden öyle bir şey çıktı ki bu kadarı da yok artık dedirtti!

Ünlü restoranda skandal! Yemeğin içinden öyle bir şey çıktı ki bu kadarı da yok artık dedirtti!

AK Parti’de ‘Niye oy vermediniz?’ anketi! Gündem yaratacak sonuç

AK Parti’de ‘Niye oy vermediniz?’ anketi! Gündem yaratacak sonuç

Milletvekillerine ikram edildi, fiyatı görüşmeye damga vurdu!

Milletvekillerine ikram edildi, fiyatı görüşmeye damga vurdu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.