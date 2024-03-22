FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

22.03.2024 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı pamuk üreticilerine verdikleri desteklerin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesinin yapılacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yumaklı, AK Parti'nin tek amacının millete hizmet etmek olduğunu ifade etti.

2

"BAKANLIK OLARAK ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ"

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden olduğunu belirten Yumaklı, Bakanlık olarak her zaman üreten ve yetiştiren çiftçinin yanında olduklarını dile getirdi.

22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatan Yumaklı, Şanlıurfa'nın suyun kıymetini iyi bilen illerden biri olduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer, güçlü tarım için de bizim su ve sulama açısından bütün unsurlarıyla hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Şanlıunfa'ya son 22 yılda 205,5 milyar liralık tarımsal yatırım ve desteğin söz konusu olduğunu, özellikle tarımsal desteklerin 2023 itibarıyla 37 kat arttığını belirten Yumaklı, "Süt üretiminde yüzde 229 artış oldu son 22 yılda. Arı kovanının sayısı 8 binden 206 bine çıktı yani 26 kat arttı. Yine iç sulardaki balık üretimi 19 kat arttı. 5 barajımız 4 göletimiz ve 41 sulama tesisimiz var. 3,3 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Ayrıca bir HES yaptık. Şimdi Şanlıurfa'da yaklaşık 9,4 milyon dekarlık 9 ova da yine koruma altına alınmış oldu. 2024 yılı yatırım programındaki 55 milyar lira maliyetli 164 adet su ve sulama tesisini Şanlıurfa'mıza kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam 29 milyon lira kaynağı olan 5 yeni projemizi bitkisel üretimi geliştirmek üzere yine Şanlıurfa'ya ayırmış durumdayız." dedi.

4

"1,6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPMIŞ OLACAĞIZ"

Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehri olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Şimdi tek hedefimiz bundan sonra ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.' Daha fazla çalışmamız gerekir. Daha fazla yatırım yapmamız gerekir."

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'e destek isteyen Yumaklı, "31 Mart'taki amaç sadece seçim kazanmak değil. Bunu defaatle ifade ediyoruz. Bizler gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılını inşa etmek adına umutları en yükseğe çıkarmak diğer açıdan da amacımız. Bunun için son haftadayız. Şanlıurfa için çok zor bir hadise değil bu. İnşallah Ak belediyeciliğe devamla ilgili Şanlıurfa kararını verecektir." ifadelerini kullandı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsada 'TCMB' etkisi: Yükseliş sürüyorBorsada 'TCMB' etkisi: Yükseliş sürüyor
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladıRusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Deutsche Bank'tan kritik TL değerlendirmesi Deutsche Bank'tan kritik TL değerlendirmesi
Anahtar Kelimeler:
destek ödeme İbrahim Yumaklı
En Çok Okunan Haberler
Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Günlük 3 bin TL veriyorlar ama çalışacak kimseyi bulamıyorlar

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Gelen hesaba sinirlendi: "Terbiyesizlikleri arttı"

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Dolardaki düşüşün ilk etkisi motorinde! Akaryakıta bir indirim bir zam!

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.