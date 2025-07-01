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Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını belirterek, "11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor!

Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun bu yılın hububat alımlarına ilişkin paylaşım yaptı. TMO'nun, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladığını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor! 1

"Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor! 2

Yumaklı'nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticiye SMS ile bilgilendirme yapılacağı da aktarıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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