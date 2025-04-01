Bakan Yumaklı duyurdu... Orada oturuyorsanız destek: 4 yıl geri ödemesiz kredi!

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Cenabıhakk'ın herkesi sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara eriştirmesi temennisinde bulundu. Ülkenin orman varlığının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Yumaklı, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarına yönelik hazırlıkları tamamladık. Bunun yanında Yeşil Vatanımızın yeşiline yeşil katmak için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZE ÜCRETSİZ FİDAN SAĞLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için bazı müjdeler hazırladıklarını kaydederek, "İlk müjdemiz, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak. İkinci olarak, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Bir diğer müjdemiz, orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Son olarak da orman köyündeki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, başta orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

(DHA)