FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Yumaklı duyurdu... Orada oturuyorsanız destek: 4 yıl geri ödemesiz kredi!

Bakan Yumaklı duyurdu... Orada oturuyorsanız destek: 4 yıl geri ödemesiz kredi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 13:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli destek ve yardımlarda bulunacaklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu... Orada oturuyorsanız destek: 4 yıl geri ödemesiz kredi!

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Cenabıhakk'ın herkesi sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara eriştirmesi temennisinde bulundu. Ülkenin orman varlığının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Yumaklı, "Yaz aylarının yaklaşmasıyla orman yangınlarına yönelik hazırlıkları tamamladık. Bunun yanında Yeşil Vatanımızın yeşiline yeşil katmak için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

BAKANLIKTAN-ORMAN-KOYLERINDE-YASAYAN-AIL_638382_189083

'ÇİFTÇİLERİMİZE ÜCRETSİZ FİDAN SAĞLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden aileler için bazı müjdeler hazırladıklarını kaydederek, "İlk müjdemiz, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak. İkinci olarak, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Bir diğer müjdemiz, orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Son olarak da orman köyündeki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, başta orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

thumbs_b_c_3903e2f08ef25175f1eae1c5f93b9277

(DHA)

Canlı Borsa
İstanbul'un Mart ayı enflasyonu belli oldu! İstanbul'un Mart ayı enflasyonu belli oldu!
Bitcoin ilk çeyrekten rekor kırdı! Bitcoin ilk çeyrekten rekor kırdı!
Anahtar Kelimeler:
orman köy tarım ve orman bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

18 il için 500 milyon dolar finansman sağlanacak!

18 il için 500 milyon dolar finansman sağlanacak!

'Acı verici' zamlar geliyor! Hepsi için aynı sonuç ama farklı etkisi olacak

'Acı verici' zamlar geliyor! Hepsi için aynı sonuç ama farklı etkisi olacak

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

Bakan Yumaklı duyurdu: Orada oturuyorsanız...

Bakan Yumaklı duyurdu: Orada oturuyorsanız...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.