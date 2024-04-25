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Bakan Yumaklı duyurdu, sözleşme imzalandı! Ekonomiye 1,5 milyar lira katkı sağlanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 11:44
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik üretimi için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Silvan Projesi'nin GAP'ın en önemli etaplarından biri olduğunu belirterek, "8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 adet bileşeni bulunan Silvan Projesi'nin, ekonomimize yıllık 20 milyar TL katkı sağlaması planlanıyor" dedi.

Bakan Yumaklı duyurdu, sözleşme imzalandı! Ekonomiye 1,5 milyar lira katkı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından olan Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik üretimi için ilgili firmayla sözleşme imzalandığını belirterek, "Tesiste üretilecek enerjiyle ülke ekonomimize yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlanması öngörülüyor" dedi.

Kulp Çayı üzerindeki Silvan Barajı ve HES'in de bu bileşenlerin en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, barajın 175,5 metre yüksekliğindeki 8,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip gövdesi ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajı olduğunu belirtti. Yumaklı, "Silvan Barajı, depolama kapasitesi olan 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci sulama barajı olacak. Halihazırda fiziki gerçekleşmesi yüzde 96 seviyesinde bulunan Silvan Barajı'nın, ara depolamalar ve sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazimiz suya kavuşacak ve 235 bin kişiye iş imkanı sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

'2026'DA İŞLETMEYE HAZIR HALE GETİRİLECEK'

Tesiste aynı zamanda hidroelektrik enerji üretiminin de gerçekleştirileceğini hatırlatan Yumaklı, "Sulama projelerinin gelişimi paralelinde enerji üretimi planlanacak olan Silvan Barajı ve HES ilk aşamada yıllık 681 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Tesiste üretilecek enerji ile ülke ekonomimize yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlanması öngörülüyor. GAP'ın en önemli etaplarından biri olan Silvan Barajı ve HES'te enerji üretimi yolunda önemli bir adım atılarak ilgili firma ile elektromekanik işlerin yapımı ile ilgili sözleşme imzalandı. 1,8 milyar TL bedel ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, inşaat çalışmalarına ilerleyen günlerde başlanması, projenin Ağustos 2026'da işletmeye hazır hale getirilmesi planlanıyor. Silvan Barajı ve HES ile bir yandan milli servetimiz olan temiz, ucuz ve yenilenebilir enerji potansiyelimiz değerlendirilecek diğer yandan sahip olduğu depolama kapasitesiyle mümbit topraklarımız suya kavuşturulacak. Ülkemizi bu tür yüz akı projeler ile geleceğe taşımaya ve tarımsal üretimde dünyada söz sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi sözleşme tarım ve orman bakanı
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