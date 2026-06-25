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Bakan Yumaklı duyurdu: TMO hububat alımlarında ödemelere başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat alımlarında ödemelere başladığını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran’da başlayan hububat alım sürecinde, ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı duyurdu: TMO hububat alımlarında ödemelere başladı
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TMO'nun hububat alım ödemelerine dair bilgi verdi.

Ödemelerin başladığını belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"TMO hububat alımlarında ödemelere başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran’da başlayan hububat alım sürecinde, ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor. Ülke genelindeki 211 noktada devam eden alımlarımız hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacak. TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21’inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz"

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Anahtar Kelimeler:
TMO İbrahim Yumaklı
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