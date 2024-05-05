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Bakan Yumaklı duyurdu, yeni iller eklendi: Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 15:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası'nın 2023 verileriyle güncellendiğini duyurdu. Haritaya yeni ballar ve iller eklendi. Yumaklı, "Yapılan güncellemeyle Türkiye Arıcılık Haritası'na, yeni coğrafi işaret alan ballar ile damızlık ana arı üreten iller de eklendi" dedi.

Bakan Yumaklı duyurdu, yeni iller eklendi: Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası'nın 2023 verileriyle güncellendiğini bildirerek, "Türkiye Arıcılık Haritası'na, yeni coğrafi işaret alan ballar ile damızlık ana arı üreten iller de eklendi." ifadesini kullandı. Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin, coğrafi konumu ve biyoçeşitliliği dolayısıyla dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75'ine sahip olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, bal üretiminde dünyada ikinci sırada bulunduğuna işaret eden Yumaklı, dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 90'ının da Türkiye'de gerçekleştiğini belirtti.

BAL ÜRETİMİNİN ARTMASI İÇİN ÇOK SAYIDA PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Yumaklı, son 22 yılda arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda projenin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, bu kapsamda Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün hizmete sunduğu Türkiye Arıcılık Haritası internet sitesinin üreticiler için önemli bir dijital rehber olduğunu bildirdi.

"TarımCebimde" mobil uygulamasından da ulaşılabilen Türkiye Arıcılık Haritası'nda, arıcılıkla ilgili birçok veri ve bilgi bulunduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemiz geneli ve illere göre ayrı ayrı hazırlanan haritamız, renk skalasıyla belirtilmiş üretici sayısı, kovan sayısı, bal üretimi ve kovan başı bal verimi gibi bilgiler içeriyor. Haritada ayrıca, ülkemiz genelinde üretimi yapılan bal çeşitleri ve bunların illere göre dağılımı, illerde en çok üretimi yapılan bal çeşitleri, tescil edilmiş coğrafi işaretli ballar, damızlık ana arı üreten iller ve kapasiteleri, damızlık ana arıların ırk özellikleri ve tescilleri, bombus arısı üreten iller ve kapasiteleri de yer alıyor."

"BAL ÜRETİMİ ARTTI"

Yumaklı, ülkenin arıcılıkla ilgili bilgilerinin yer aldığı zaman zaman yeni bilgiler eklenen Türkiye Arıcılık Haritası'nın 2023 verileriyle güncellendiğini belirterek, 2023 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 9,2 milyon kovan varlığına sahip Türkiye'de yıllık bal üretiminin 115 bin ton, ortalama kovan başı verimin ise 12,5 kilogram düzeyinde bulunduğuna dikkati çekti.

Bal üretiminin, Bakanlığın çalışmalarıyla 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 115 bin tona, arılı kovan sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 122 artışla 9,2 milyona yükseldiğini kaydeden Yumaklı, "Muğla, Ordu, Adana, Mersin ve İzmir, en fazla kovana sahip illerimiz arasında yer alıyor. Kovan başına en fazla verim Ordu'da gerçekleştirilirken bu ilimizi Adana, Çanakkale, Sivas ve Kars takip ediyor. En fazla bal üretimi Ordu, Adana, Muğla, Sivas ve İzmir illerimizde yapılıyor. Muğla, Sivas, Antalya, İzmir ve Ordu en fazla arıcılık işletme sayısına sahip illerimiz olarak ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası'nda güncellenen verilerden birinin de bal ormanı sayısı olduğuna işaret ederek, 2022'de 750 olan bal ormanı sayısının, 2023'te 796'ya ulaştığını, ülke genelinde 1 milyon 6 bin 183 kovan kapasitesine sahip 95 bin 283 hektarlık 796 bal ormanı bulunduğunu dile getirdi.

Haritada yer alan diğer güncellemelere ilişkin de bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yapılan güncellemeyle Türkiye Arıcılık Haritası'na yeni coğrafi işaret alan ballar ile damızlık ana arı üreten iller de eklendi. Ülkemizde coğrafi işaret alan 29 tescilli bal çeşidi bulunurken 27 bal da başvuru aşamasında tescil almayı bekliyor. Ardahan, Ankara, Çorum, Artvin, Muğla, Ordu, Ankara, İzmir, Mersin ve Düzce illerimizde de damızlık ana arı üretimi yapılıyor. Tüm bu çalışmaları, arıcılıkla uğraşan üreticilerin ülkenin sahip olduğu kapasiteyi daha yakından tanıyarak bilgi sahibi olması amacıyla yürütüyoruz. Bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde verimliliğimizi daha da ileriye taşımaya yönelik projeler geliştirmeye, desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz. 2023'te 80 bin 479 arıcımıza 473 milyon 22 bin lira destekleme ödemesinde bulunduk. Bu minvalde, güncellenen Türkiye Arıcılık Haritamızın üreticilerimiz için her yönden yol gösterici olmasını ve üretimlerine güç katmasını temenni ediyorum."

(AA)

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