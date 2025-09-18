FİNANS

Bakan Yumaklı, hayvan sayılarına ilişkin TÜİK verilerini değerlendirdi! 'Memnuniyet verici bir ilerleme'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Haziran ayı TÜİK verilerine göre ülkedeki büyükbaş hayvan varlığının 2023 Aralık ayından bu yana yüzde 3,65 artışla 17 milyon 189 bin başa, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 11,6 artışla 58 milyon 206 bin başa yükseldiğine dikkati çekerek "Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor" dedi.

Hande Dağ

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK’in 2025 Haziran ayı hayvan sayılarına ilişkin verilerini değerlendirdi.

Hayvansal üretimde verimli, kaliteli ve kayıtlılığı esas alan, ölçülebilir ve analiz edilebilir bir sistemi ülke genelinde gerçekleştirmek üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan “Hayvancılık Yol Haritası"nı hayata geçirdiklerini, 2024 yılı başı itibarıyla da Hayvansal Üretimde Üretim Planlaması’nı başlattıklarını hatırlatan Yumaklı, “Tüm bu çalışmalar kapsamında, damızlık ve besilik varlığımızı artırmak amacıyla ülkemizde büyükbaş hayvan rezervi oluşturulmasına yönelik Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, etçi ırk hayvanlarımızın sayılarının artırılması ve et arzının çok daha fazla oranda yerli kaynaklardan karşılanmasına yönelik Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi gibi projeleri de uygulamaya aldık. Bütün bu çalışmalarda ana hedefimiz, üretimimizi yeniden geliştirmek, çoğaltmak ve artırmaktır” vurgusu yaptı.

Bakan Yumaklı, üreticileri planlamaya yönlendirecek en önemli tamamlayıcı unsurlardan biri olan yeni tarımsal destekleme modeli kapsamında da önemli faaliyetler yürüttüklerini, bu yeni model ile tarımsal destekleri, sade ve daha etkin hale getirdiklerini belirterek, 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile hayvancılık desteklemelerinde önemli artışlara gidildiğine dikkati çekti.

Yayımlanan kararla büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1400 lira, malaklar için yüzde 180 artışla hayvan başına 2 bin 800 lira verileceğini bildiren Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteklerinin kuzu/oğlaklar için bir önceki yıla göre yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 liraya yükseltildiğini bildirdi. Bakan Yumaklı, çoban desteğinde ise 100 baş anaç hayvan için ödenen 36.000 TL’nin, 150 baş kuzu/oğlak üzerinden yüzde 125 oranında artırılarak 81 bin lira olarak ödeneceğini dile getirdi.

Bakan Yumaklı, bütün bu yenilikleri kapsayan Hayvansal Üretim Planlaması ile ülkemiz açısından stratejik önemi haiz olan kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı açısından, suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemin hayata geçirildiğine işaret ederek şunları kaydetti.

“2025 Haziran ayı TÜİK verilerine göre ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığı 2023 Aralık ayından bu yana yüzde 3,65 artışla 17 milyon 189 bin başa, küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 11,6 artışla 58 milyon 206 bin başa yükselmiştir. Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor. Üretim planlaması ile büyükbaş hayvanlarda verim artışı, küçükbaş hayvanlarda ise hem verim hem sayı artışını hedeflemiştik. Bu veriler doğrultusunda aynı zamanda özellikle küçükbaş hayvanlarda hem verim hem de sayı artışı vizyonumuza uygun memnuniyet verici bir ilerleme “2025 Haziran ayı TÜİK verilerine göre ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığı 2023 Aralık ayından bu yana yüzde 3,65 artışla 17 milyon 189 bin başa, küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 11,6 artışla 58 milyon 206 bin başa yükselmiştir. Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor. Üretim planlaması ile büyükbaş hayvanlarda verim artışı, küçükbaş hayvanlarda ise hem verim hem sayı artışını hedeflemiştik. Bu veriler doğrultusunda aynı zamanda özellikle küçükbaş hayvanlarda hem verim hem de sayı artışı vizyonumuza uygun memnuniyet verici bir ilerleme kaydedildiğini rahatça söyleyebiliriz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da inşallah belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, üreticilerimizin, besicilerimizin desteğiyle aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz.”

