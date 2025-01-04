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Bakan Yumaklı kesimhanelerde yeni dönemi duyurdu: Kamera geliyor

04.01.2025 14:36
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncellenen ve yayım aşamasına gelen yönetmelikle kesimhanelerde görüntüleme sistemlerinin kullanılmasının zorunlu hale geleceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı kesimhanelerde yeni dönemi duyurdu: Kamera geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yazılı açıklamasında, kesimhanelerin genel ve özel hijyen gerekliliklerinin Bakanlıkça belirlendiğini belirtti. Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğini vurgulayan Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şartları uygun kesimhanelere onay belgesi verdiklerini kaydetti.

Yumaklı, kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğine dikkati çekerek, buraların hayvan sağlığı, refahı ve hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermelerinin zorunlu olduğunu bildirdi.

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KESİMHANELERE KAMERA GELİYOR

Güncellenen ve yayım aşamasına gelen "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne ilişkin bilgi veren Yumaklı, resmi kontroller neticesinde görülen gereklilik üzerine kesimhanelerde görüntülü sistem kurulmasını bu yıl zorunlu hale getireceklerini ifade etti.
Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

"Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan 'Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ni yeniden güncelledik. Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir."

Yeni uygulamayla Bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılmasının engelleneceğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim öncesi ve kesim sırasında hayvan refahına uygun davranış sergilenmesi sağlanacak. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek. Başta gıda güvenliği ve hayvan refahı olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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