Bakan Yumaklı, sulama sistemlerine yönelik yatırımlara ilişkin destekleri değerlendirdi:

Yumaklı, NSosyal hesabından Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında verilecek desteklere ilişkin paylaşım yaptı.

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Kapsamında Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tasarruflu sulama sistemlerine yönelik yatırımlarda 8 milyon liraya kadar olan hibeye esas proje limitini 10 milyon liraya çıkarıyoruz. Yüzde 50 olan hibe desteğini yüzde 70'e varan oranda artırıyoruz. Bütçemizin yüzde 20'sini kadın ve genç çiftçilerimize ayırıyoruz. Toprağımızın bereketini korumaya, üreticimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."

