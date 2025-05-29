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Bakan Yumaklı üreticiye beklediği haberi verdi: 'Hayvan başına 18 bin TL destek vereceğiz'

Ankara'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, hayvancılığa destek projesi kapsamında yıllık 18 bin lira vereceklerini açıkladı. Ayrıca, kurban kesim yerleri içinde bazı açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı üreticiye beklediği haberi verdi: 'Hayvan başına 18 bin TL destek vereceğiz'
Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin başvuru sonuçları için Ankara'da konuşma gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Hali hazırda 470 kurbanlık yeri belirlenmiş oldu. Toplamda 620 kurbanlık satış yeri mevcut. Hayvan kontrolleri devam ediyor. Vize uygulaması getirildi. Herhangi bir yerden hayvanını başka yere götüren kişi mutlaka bulunduğu ilden sertifika almak zorunda. Yol kontrol noktalarında da vize yapılmasını istiyoruz."

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18 BİN TL ÖDENECEK

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, hayvan başına 18 bin TL verileceğini açıkladı.

Hissenet
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya sayın Bakan kimseye destek , yardım falan vermeyin. Bu insanlara iyilik yapmak size kazık olarak geri dönüyor. Bu halkın geninde var iyilik yaptığın kişi sana zarar vererek geri dönüyor.
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