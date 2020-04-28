FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 2019'da başlatılan elektrik tüketim desteğinden bir yılda 1 milyon 515 bin 47 hanenin yararlandığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Elektrik Tüketim Desteği' açıklaması

Bakan Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sosyal yardım programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.

Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

DESTEK 53-106 LİRA ARASINDA

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları, engelliler için evde bakım yardımları, öksüz-yetim yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları gibi 43 farklı sosyal yardım programıyla dezavantajlı vatandaşlara ulaşan Bakanlık, "elektrik tüketim desteği" uygulamasını Mart 2019'da hayata geçirdi.

Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor.

Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Brent petrolün varili 20 doların altındaBrent petrolün varili 20 doların altında
Vatandaşlara erzak desteği!Vatandaşlara erzak desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, elektrik tüketim desteği,

En Çok Okunan Haberler

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Dünya devi şirket duyurdu: On binlerce kişi işsiz kalabilir

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Resmi Gazete yayımlandı: Araç alım satımda yeni dönem

Bakan Kurum duyurdu! '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları bugün başlıyor

Bakan Kurum duyurdu! '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları bugün başlıyor

Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar geldi

Gram ve çeyrek altında ilk rakamlar geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Yarı fiyatına otomobil almak için...

Erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...

Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...

Herkes tamamını ödüyor ama trafik cezalarında yüzde 25 indirim yapılıyor! İşte o yöntem...

Trafik cezalarında yüzde 25 indirim yapılıyor! İşte o yöntem...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5 bin TL maaşlı ilanlara başvurmak için...

5 bin TL maaşlı ilanlara başvurmak için...

Bu tarihten önce girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte o tarih ve detaylar...

Bu tarihten önce girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz! İşte o tarih ve detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor! Milyonları ilgilendiren konuda son durum...

Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar sürüyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.