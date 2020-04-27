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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 21:09 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu" açıklamasını yaptı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu” ifadelerini kullandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği,

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