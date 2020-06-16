Bakandan açıklama geldi! İşten çıkarma yasağı kalkıyor mu?

Ülke ekonomisini ayakta tutmak ve istihdamı kontrol altına almak için Nisan ayında koronavirüs salgını nedeniyle özel sektöre 3 ay süreyle işten çıkarma yasağı getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan torba yasa taslağı ilk adımda işveren örgütlerine sunularak tepkilerin alınması önlemiş ve fikir birliğine varılmıştı. 18 maddelik taslak TBMM Genel Kurulundan geçirilerek hızlıca yasalaştırıldı. Torba yasa kapsamında; işverenin 3 ay süresince çalışanıyla iş akdinin feshedilmesine yasak getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise işten çıkarma yasağının 6 ay süreyle uzatılması yetkisi verildi. Ancak işten çıkarmalara dair düzenlenen yasa çerçevesinde işverenlere çalışanları ücretsiz izne çıkarabilme hakkı sunuldu. YENİ NORMALE ADIM ADIM 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kontrollü sosyal hayat adımlarının atılmasıyla beraber kısıtlamalar birer birer kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vatandaşların gözü kulağı “işten çıkarma yasaklarına” çevrildi. Vatandaşların konuyla alakalı tedirginlikleri atarken bir yandan da araştırmalarını hızlandırdıkları da fark edildi. Peki işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Ne kadar sürecek? İşte işten çıkarma yasağına dair merak edilen tüm detaylar…

Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber çalışanların işten çıkarmalara dair getirilen yasakların sürecine ilişkin merakları arttı. Konuyla alakalı son noktayı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koydu. Salgının gündeminin hızla değiştiğinden söz eden Bakan Selçuk bu zorlu günlerde kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarıyla çalışan ile işverenlerin yanında olduklarını belirtti. Bakan Selçuk, “Kısa çalışma ödeneği için başvuruların sayısı yaklaşık 3.5 milyonu buldu. İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden 10.5 milyar kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yaptık” diye konuştu. 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecinin başlatıldığına dikkatleri çeken Bakan Selçuk, yeni paketin kapsamını anlatmayı da ihmal etmedi. Bakan Selçuk, ”Hedefimiz ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasıdır. Bu anlamda yeni istikrar kalkanı programımızda normalleşme adımlarını hızlandıracak maddeleri ekledik. Yeni eklenen maddelerinden bir tanesi de normalleşme desteği olacak. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş vatandaşlara normalleşme desteği verilecek. Verilen normalleşme desteğiyle iş yerlerimizin daha çabuk bir şekilde ekonomik hayat dönüş yapmalarını hedefliyoruz. Aynı şekilde çalışanlarımızın da daha hızlı bir şekilde çalışma hayatına geri dönmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.