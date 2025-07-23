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Bakanlığın listesine 'ilgi büyük' Firmalara 24,2 milyon TL ceza! Yasaklama, toplatma kararı veriliyordu

Ticaret Bakanlığı piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara yılın ilk yarısında 24,2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Yapılan açıklamada "Yılın ilk 6 ayı içerisinde 1071 firmada denetim gerçekleştirilmiş, ⁠2032 parti ürün kontrol edilmiş, riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış, uygunsuz ürün arz eden firmalara 24,2 milyon TL idari para cezası kesilmiştir" denildi. Güvensiz ürün bildirimlerinin yayımlandığı siteye ilginin büyük olduğu belirtildi.

Bakanlığın listesine 'ilgi büyük' Firmalara 24,2 milyon TL ceza! Yasaklama, toplatma kararı veriliyordu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için ürün denetimlerinin kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Bu yılın 6 ayında gerçekleştirilen yoğun denetim faaliyetleriyle uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzının engellendiğine işaret edilen açıklamada, tüketicinin korunmasına yönelik somut adımlar atıldığı aktarıldı.

Bakanlığın listesine ilgi büyük Firmalara 24,2 milyon TL ceza! Yasaklama, toplatma kararı veriliyordu 1

"UYGUNSUZ ÜRÜN ARZ EDEN FİRMALARA 24,2 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI"

Açıklamada, Bakanlık sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım eşyaları, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine etkin şekilde devam edildiği belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından yapılan denetlemeler kapsamında yılın ilk 6 ayı içerisinde 1071 firmada denetim gerçekleştirilmiş, ⁠2 bin 32 parti ürün kontrol edilmiş, riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış, uygunsuz ürün arz eden firmalara 24,2 milyon lira idari para cezası kesilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlığın listesine ilgi büyük Firmalara 24,2 milyon TL ceza! Yasaklama, toplatma kararı veriliyordu 2

"GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS" ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİLİYOR

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek ürünlerin analize tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer almasının zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" anlayışıyla hareket edildiği, proaktif denetim yaklaşımıyla piyasadaki riskli ürünlerin tespitine yönelik tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Denetim planlarının, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, piyasaya arz edilen her ürünün titizlikle izlendiği vurgulandı.

Bakanlığın listesine ilgi büyük Firmalara 24,2 milyon TL ceza! Yasaklama, toplatma kararı veriliyordu 3

"ETİKET BİLGİLERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Açıklamada, denetimlerin yanı sıra mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin de yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri, hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı açısından önem taşımaktadır. Güvensiz ürün bildirimlerinin yayımlandığı 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresine vatandaşlarımızın ilgisi büyüktür. Site, bugüne kadar 5,5 milyonun üzerinde ziyaret almıştır. Ticaret Bakanlığı olarak tüketici sağlığını ve iç piyasada güveni esas alan denetim politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapabileceği, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa yapısının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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