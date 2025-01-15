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Bakanlığın 'yasak' listesinden bu kez Trabzonspor çıktı! 2 bin 499 TL’ye satıyorlardı…

15.01.2025 16:11
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Ticaret Bakanlığı’nın insan sağlığını tehlikeye düşüren güvensiz ürünlerle ilgili yaptığı duyurulardan bu kez Trabzonspor’un lisanslı ürünü çıktı. Trabzonspor'un TS Club mağazalarındaki sweat'ler için toplatma kararı alındı.

Bakanlığın 'yasak' listesinden bu kez Trabzonspor çıktı! 2 bin 499 TL’ye satıyorlardı…

Ticaret Bakanlığı, Trabzonspor'a ait olan TS Club mağazalarında satılan ve 2 bin 499 TL'ye satılan "Kapüşonlu Sweat" için önemli bir duyuru yaptı. "Güvensiz" olarak nitelenen ürünün piyasadan toplatıldığı öğrenildi.

İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yeni kararlar açıklandı. Süper Lig devi Trabzonspor'a ait TS Club mağazalarını denetleyen bakanlık bu kez 2 bin 500 liraya satılan sweat için harekete geçti.

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PİYASADAN TOPLATILDI: "BOĞULMA RİSKİ" VAR

"Retro Kapüşonlu Sweat" olarak geçen "17G24s007" seri numaralı ürünün, piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Bakanlığın konuyla ilgili duyurusunda söz konusu ürünün "Boğulma" riski taşıdığı belirtildi. Risk "Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması)" diye tanımlandı.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Trabzonspor sweatshirt haberler
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlamalarında sorun var heralde bırakın giyim sektörünü gıda sektörüne yönelin marketlerde ismi yeni görülen peynir zeytin salam sucuk sosis herşey var içeceklerde aynı kezaaa
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