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Bakanlık 6 ayda 6 milyara yakın ceza kesti!

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda 5,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık 6 ayda 6 milyara yakın ceza kesti!

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum sağlama hedefi doğrultusunda gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin yürütülen inceleme ve denetim faaliyetleri devam ediyor.

Bu çerçevede firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra yapılan ‘ikincil kontrol’ çalışmaları, bu yılın ilk 6 ayında da sürdürüldü. Böylelikle cari ithalat-ihracat işlemleri esnasında yürütülen fiziki ve belge kontrolleri dışında, yeni nesil ileri analitik teknolojilerin de kullanıldığı veri analizine dayanan daha kapsamlı bir denetim ve inceleme gerçekleştirildi. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler sonucunda belirlenen firmalar, ticaret müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu. Ayrıca bölge müdürlükleri kontrol şubelerince yürütülen gümrük beyannamelerinin ikincil kontrol incelemeleri sonucunda eksik vergi beyanında bulunan yükümlülere yaptırımlar uygulandı.

Bakanlık 6 ayda 6 milyara yakın ceza kesti! 1

2025 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sonradan kontrol denetimleri neticesinde yüzde 31 artışla yaklaşık 1,1 milyar lira, ikincil kontrol incelemeleri sonucunda ise yüzde 244 artışla yaklaşık 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Ticaret Bakanlığı
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