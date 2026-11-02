Bakanlık 8 kozmetik ürünü ifşa etti! Ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, neredeyse her AVM'de şubesi olan bir kozmetik zincirinin "LIFE IN" markalı yağ ürünlerini denetim altına aldı.

AYÇİÇEK YAĞI ÇIKTI

İncelemede çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla pazarlanan sekiz ürünün içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu ortaya çıktı.

Denetimde yalnızca ürünlerin içerikleri değil, ambalajların tüketiciye nasıl sunulduğu da değerlendirildi. Reklam Kurulu, şişelerin üzerinde yer alan isimlerin, ifadelerin ve görsellerin, ürünlerin yalnızca belirtilen bitkisel yağdan oluştuğu izlenimini yarattığını belirledi.

Oysa söz konusu ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunuyordu. Kurul, bu nedenle ürünlerin tanıtımında tüketiciyi yanıltabilecek bir izlenim oluşturulduğu sonucuna vardı.

REKLAMLARIN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

İnceleme sonucunda LIFE IN markalı yağ ürünlerinin söz konusu tanıtımları, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulundu.

Reklam Kurulu, ilgili firmaya reklamları durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Bekir Kaplan, tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşmasının önemine işaret ederek yanıltıcı reklam ve tanıtımlara yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.