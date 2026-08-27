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Bakanlık açıkladı: 1 Ekim'den itibaren gümrük vergisi düşüyor

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında hasat döneminde uygulanan yüzde 20'lik vergi, bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12'ye indirilecek.

Bakanlık açıkladı: 1 Ekim'den itibaren gümrük vergisi düşüyor

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına uygulanan gümrük vergisinin takvimini yeniden düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması ve ülke ihtiyacının öncelikle yerli üretimle karşılanması amacıyla ticaret politikası araçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kullanıldığı belirtildi.

GÜMRÜK VERGİSİNİN UYGULAMA DÖNEMİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Mevcut uygulamaya göre yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde yüzde 20 gümrük vergisi uygulanıyor. Hasat dönemi dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise vergi oranı yüzde 12'ye düşürülüyor. Yeni düzenlemeyle yüzde 20'lik gümrük vergisinin bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık açıkladı: 1 Ekim den itibaren gümrük vergisi düşüyor 1

Bakanlık açıkladı: 1 Ekim den itibaren gümrük vergisi düşüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı
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